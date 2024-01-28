У Росії почастішали підпали військкоматів: у розвідці Британії розповіли, про що це свідчить

У 2023 році у Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів. Це може свідчити про невдоволення війною та небажанням бути мобілізованими.

У розвідці Великої Британії до прикладу повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення у Росії зафіксували 220 нападів на військкомати. Цікаво, що половина із них припала на період від липня 2023 року й до грудня. Лише за цей час було 113 нападів на військкомати.

Дивіться також Мобілізованих не вистачає: чому росіяни долучають до своєї армії найманців із бідних країн

Як зазначають у розвідці, така статистика демонструє, як подвоїлася кількість підпалів на території Росії. Й хоча російські пропагандисти стверджують, що буцімто це відбувається "за вказівкою західних чиновників", зокрема про це говорив директор служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін, однак причини можуть бути зовсім іншими.

Збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок,

– зазначили у британській розвідці.

Окрім того, там наголосили, що у Росії особливо різко реагують на напади на військкомати. Деяким обвинуваченим інкримінували тероризм та державну зраду.

У Росії горять не лише військкомати

У Росії з'являється все більше невдоволених війною та мобілізацією, тому збільшується кількість протестів та поодиноких пікетів. Окрім того, працює і рух опору.

Так, 17 січня у Росії підпалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах. У ГУР МО додали, що вони використовувалися для логістики окупаційних військ.

Пісня льоду й полум’я – на замерзлій Росії знову горіла залізниця. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області. У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований. Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України!

– наголосили у розвідці.