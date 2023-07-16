Пригожин відкрив "скриньку Пандори": яка нова загроза для Путіна

Після заколоту вагнерівців Євгєній Пригожин зробив відкритим конфлікт Владіміра Путіна та російських генералів. Нещодавно проти Кремля збунтувався генерал Іван Попов.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, цей конфлікт може бути більш небезпечним для Путіна, ніж заколот Пригожина.

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Бунт Івана Попова

Геннадій Гудков зазначив, що бунт генералів був очікуваним. Усі передбачали, що або генерали вб'ють Путіна, або Путін генералів, коли комусь потрібно буде відповідати за наслідки війни.

Пригожин відкрив "скриньку Пандори". Це відкритий конфлікт, який почався між генералітетом та Путіним. Це може бути більш небезпечно для Путіна, ніж заколот Пригожина, який зупинився, розвернувся, пішов та здав всіх,

– сказав він.

Зараз проти Путіна збунтувався російський генерал Іван Попов. Він сказав все, що думає про керівництво країни-агресорки.

"Не тільки він збунтувався. Опублікував цю історію генерал Путіна Андрєй Гурулєв. Це говорить про те, що настрої, коли все у Росії прогнило, стають все зрозуміліші. Ми бачимо, що назріває жорсткий конфлікт між Путіним та генералітетом", – додав опозиціонер.

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