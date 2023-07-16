Пригожин відкрив "скриньку Пандори": яка нова загроза для Путіна
Після заколоту вагнерівців Євгєній Пригожин зробив відкритим конфлікт Владіміра Путіна та російських генералів. Нещодавно проти Кремля збунтувався генерал Іван Попов.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, цей конфлікт може бути більш небезпечним для Путіна, ніж заколот Пригожина.
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Бунт Івана Попова
Геннадій Гудков зазначив, що бунт генералів був очікуваним. Усі передбачали, що або генерали вб'ють Путіна, або Путін генералів, коли комусь потрібно буде відповідати за наслідки війни.
Пригожин відкрив "скриньку Пандори". Це відкритий конфлікт, який почався між генералітетом та Путіним. Це може бути більш небезпечно для Путіна, ніж заколот Пригожина, який зупинився, розвернувся, пішов та здав всіх,
– сказав він.
Зараз проти Путіна збунтувався російський генерал Іван Попов. Він сказав все, що думає про керівництво країни-агресорки.
"Не тільки він збунтувався. Опублікував цю історію генерал Путіна Андрєй Гурулєв. Це говорить про те, що настрої, коли все у Росії прогнило, стають все зрозуміліші. Ми бачимо, що назріває жорсткий конфлікт між Путіним та генералітетом", – додав опозиціонер.
Гудков про нову загрозу для Путіна: дивіться відео
Що відомо про Івана Попова
- Начальник російського генштабу Валєрій Герасимов звільнив командувача 58 оос Росії, генерала-майора Івана Попова. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, до таких вчинків начальник російського генштабу вдався через висловлювання Попова. Зокрема, Попов заявив про потребу в ротації окупаційних військ у Запорізькій області.
- У відповідь Герасимов звинуватив Івана Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Після того, як Попов заявив про готовність доповісти про проблему особисто Владіміру Путіну, Герасимов усунув його з посади та відправив на передові позиції фронту.
- Попов стверджував, що "найвищий командувач" Росії (маючи на увазі Герасимова) атакує російські сили з тилу, коли вони захищаються від ЗСУ на лінії фронту. Натомість Герасимов, ймовірно, намагався захистити Путіна від небажаної критики, звільнивши Попова, перш ніж той міг звернутися безпосередньо до Кремля.
- В Інституті вивчення війни зазначають, що звільнення генерал-майора Попова обурило російське військове командування. Російські блогери стверджували, звільнення Попова свідчить про те, що військове командування згубно приховує думку командирів про ситуацію на фронті.