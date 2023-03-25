Допомога на всі 12 балів: у Росії "зеки" відправили на фронт туалетний папір та "ролтон"

У Росії мобілізованим вже допомагають ув'язнені. Нещодавно відправили їм солідну "гуманітарку" – туалетний папір та вермішель швидкого приготування.

Допомогу зібрали "зеки" з Ульянівської області. Похвалились цим у російських соцмережах, опублікувавши фото та відео, передає 24 Канал.

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Дорогоцінні подарунки

Для мобілізованих відправили туалетний папір, мівіну, носки та консерви. Назвали цю акцію досить "красномовно" – "Своїх не кидаємо". Щоправда, у поєднанні з переліченими продуктами виглядає досить комічно.

Не обійшлось без подяк на камеру. Росіяни дякували ув'язненим та співробітникам колонії, запевняючи, що туалетний папір неабияк допоможе їхнім "воїнам". Далі стали говорити, що вже хочуть мирного неба.



Туалетний папір від зеків / Фото з російських соцмереж

Шоколадки для сімей мобілізованих

У Москві оголосили конкурс на постачання "продовольчих наборів" та "подарункових чайних наборів із солодощами". Отримають такі "подарунки" сім'ї мобілізованих.

Відповідний документ опублікували на сайті державних закупівель. Набори складаються з кави, шоколадок та зефіру. У кожному – по 300 грамів шинки.

Витратити на ці заохочення росіяни збираються 2 мільйони рублів.