У Росії спалили літак Ту-134: нищівна пожежа спалахнула на аеродромі "Оренбург-2"

Окупанти позбулися ще одного свого літака. Цього разу жертвою "невідомих сил" став Ту-134, який базувався на аеродромі "Оренбург-2".

Як повідомили в українській розвідці, вночі 13 жовтня 2024 року у Росії "раптово" згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора.

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Втрата Ту-134 сталася через пожежу, яка виникла на російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2".

Зазначимо, що "Оренбург-2" – військовий аеродром в Оренбурзькій області. Розташований в 6 кілометрах на південний захід від міста Оренбурга, в 4 кілометрах на захід від залізничної станції Меновий Двір.

У ГУР зазначили, що такі радянські борти, як Ту-134, використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Росії.

Також у відомстві показали яскраві кадри пожежі з аеродрому. На них видно, як язики полум'я облизують російський літак.

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Нагадаємо, що останнім часом у Росії відбувається чимало "бавовни" саме на аеродромах. Удари по місцях дислокацій ворожої авіації, особливо носіїв ракет та КАБів, є відповіддю України на постійні руйнівні повітряні атаки окупантів.

Сили оборони вирішили не чекати, допоки західні союзники нададуть дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю по військових летовищах росіян.

Так, 10 жовтня українські війська уразили склад боєприпасів на авіабазі "Ханська" в Республіці Адигея. На момент удару там могло перебувати майже 60 винищувачів і гелікоптерів. Наразі невідомо, чи зазнали пошкоджень самі літаки. Днем раніше Україна атакувала базу зберігання безпілотників "Шахед" у Краснодарському краї, де могло бути майже 400 дронів.

У ніч на 3 жовтня Україна атакувала військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, пошкодивши системи управління польотами, склади з керованими авіаційними бомбами та кілька літаків.

Вночі 22 серпня було завдано удар по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, де були уражені склади з КАБами та паливом. За даними OSINT-аналітиків, Росія втратила щонайменше 5 винищувачів.