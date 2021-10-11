У Росії жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з двома дітьми на руках

У Москві 11 жовтня 34-річна жінка вистрибнула з вікна 19 поверху багатоповерхового будинку. Ба більше, вона зробила це не сама, а з двома маленькими дітьми.

Усі померли на місці. Діти були 2018 та 2021 року народження.

Читайте також Масове отруєння сурогатом в Росії: загинули вже 30 осіб

Як сталось нещастя

Жінку звали Ольга. Вона взяла дітей на руки та вистрибнула з вікна. Сусіди почули гучний крик і звук сильного удару.

На місце трагедії приїхав чоловік загиблої, він військовослужбовець. У нього був настільки сильний шок, він навіть не зміг назвати своє ім'я.

Жінка залишила записку

Росіянка залишила передсмертну записку, у якій розповіла причини такого вчинку, повідомили у телеграм-каналі Shot.

Вона сказала, що вирішила "покинути цей світ раз і назавжди". Однак зазначила, що піти сама не може. За її словами, матір не може залишати дітей у "важкому, похмурому світі". Ольга попросила вибачення у своїх рідних та чоловіка. Вона була впевнена, що дітей без неї не зможуть виховати, бо у них буде психологічна травма через самогубство матері.

Крім того, жінка зізналась, що вже лікувалася від депресії. Однак своє життя останнім часом Ольга назвала нестерпним, похмурим та нецікавим.

Жінка просила не звинувачувати нікого у тому, що сталось.



Загибла жінка / Фото Shot

Сім'я жила у будинку менше ніж рік

У будинок, де трапилася трагедія, сім'я заїхала на початку року. Сусіди описували родину позитивно.

Тепер прокуратура з'ясовує обставини та проводить перевірку. Відкрили кримінальну справу щодо вбивства дітей.