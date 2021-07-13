У Росії зіштовхнулися БТР Росгвардії і маршрутка: 2 пасажирів загинули

На Ставпропіллі у Росії сталася трагічна ДТП за участі військової техніки. На дорозі пасажирський автобус "Газель" врізався у бронетранспортер.

ДТП із військовою технікою сталося вранці 13 липня. Спершу про неї повідомили очевидці у соцмережах, а згодом підтвердили у Росгвардії.

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Смертельна ДТП з БТР Росгвардії

У салоні мікроавтобусу перебували 9 пасажирів і водій. За попередньою інформацією, водій "Газелі" допустив зіткнення з БТР. Військова техніка рухалася в складі колони, яку супроводжувала військова автомобільна інспекція.

Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів мікроавтобусу. Ще 4 людей забрали до лікарні: вони отримали травми різного ступеня.



Розчавлена БТР-ом "Газель" / Скриншот з відео

На місці події працюють інспектори Військової автоінспекції та ДПС. Обставини ДТП уточнюють.

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