У Росії зіштовхнулися БТР Росгвардії і маршрутка: 2 пасажирів загинули
Джерело:Интерфакс
На Ставпропіллі у Росії сталася трагічна ДТП за участі військової техніки. На дорозі пасажирський автобус "Газель" врізався у бронетранспортер.
ДТП із військовою технікою сталося вранці 13 липня. Спершу про неї повідомили очевидці у соцмережах, а згодом підтвердили у Росгвардії.
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Смертельна ДТП з БТР Росгвардії
У салоні мікроавтобусу перебували 9 пасажирів і водій. За попередньою інформацією, водій "Газелі" допустив зіткнення з БТР. Військова техніка рухалася в складі колони, яку супроводжувала військова автомобільна інспекція.
Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів мікроавтобусу. Ще 4 людей забрали до лікарні: вони отримали травми різного ступеня.
Розчавлена БТР-ом "Газель" / Скриншот з відео
На місці події працюють інспектори Військової автоінспекції та ДПС. Обставини ДТП уточнюють.
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