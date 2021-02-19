Гора з десятків вагонів: у Росії зійшов з рейок вантажний потяг – вражаюче відео

У Забайкальському краю Росії сталась велетенська за масштабом аварія на залізниці. З рейок зійшов практично весь вантажний потяг, який перевозив вугілля. На купу завалились 25 вагонів.

Інцидент стався у Сковородинському районі Амурської області. Про деталі повідомляють російські ЗМІ.

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Завал вагонів розбирають 340 залізничників

На місце пригоди на залізниці направили допоміжні потяги для відновлення. Розбирають завал на рейках близько 340 залізничників. Також задіяли 2 поїзди та спеціальну техніку.

Через аварію є затримки у руху потягів

Через аварію стались і затримки у руху 5 потягів, які, здебільшого, прямували у Владивосток та Хабаровськ. А один приміський поїзд взагалі довелось поки що скасувати.

Нещодавно таке траплялось саме на Забайкаллі. Наприкінці грудня 2020 року тут зійшли з рейок 29 вагонів. Тоді пошкодили 950 метрів залізничного полотна.

Дивіться відео з аварією у Забайкаллі: