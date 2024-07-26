Тривога тривала 20 хвилин: після півночі Росія підіймала МіГ-31К

26 липня 2024, 00:11
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Проти ночі 26 липня, одразу після півночі, росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К, що є носіям небезпечних ракет. Власне, надзвукових цілей типу "Кинджал".

Повітряна тривога у всіх регіонах нашої держави пролунала близько 00:10 (через 20 хвилин – відбої). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про загрозу.

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00:27, 26 липня

Україною почали ширитися сигнали про відбій повітряної тривоги.

00:26, 26 липня

Моніторингові пабліки пишуть про відбій загрози МіГ-31К. За словами телеграм-каналів, борт відійшов від пускової зони.

00:13, 26 липня

Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека по всій території України. Там уточнили, що зафіксовано зліт МіГ-31К саме на аеродромі "Саваслейка".

00:12, 26 липня

Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та таких регіонів:

  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Кіровоградська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Водночас важливо, що повітряна небезпека повсякчас існує для жителів Луганської області та окупованого Криму.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак