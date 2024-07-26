Тривога тривала 20 хвилин: після півночі Росія підіймала МіГ-31К

Проти ночі 26 липня, одразу після півночі, росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К, що є носіям небезпечних ракет. Власне, надзвукових цілей типу "Кинджал".

Повітряна тривога у всіх регіонах нашої держави пролунала близько 00:10 (через 20 хвилин – відбої). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про загрозу.

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