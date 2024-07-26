Тривога тривала 20 хвилин: після півночі Росія підіймала МіГ-31К
Проти ночі 26 липня, одразу після півночі, росіяни підняли в небо винищувач МіГ-31К, що є носіям небезпечних ракет. Власне, надзвукових цілей типу "Кинджал".
Повітряна тривога у всіх регіонах нашої держави пролунала близько 00:10 (через 20 хвилин – відбої). У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про загрозу.
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Україною почали ширитися сигнали про відбій повітряної тривоги. Моніторингові пабліки пишуть про відбій загрози МіГ-31К. За словами телеграм-каналів, борт відійшов від пускової зони. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека по всій території України. Там уточнили, що зафіксовано зліт МіГ-31К саме на аеродромі "Саваслейка". Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та таких регіонів: Водночас важливо, що повітряна небезпека повсякчас існує для жителів Луганської області та окупованого Криму.
Україною почали ширитися сигнали про відбій повітряної тривоги.
Моніторингові пабліки пишуть про відбій загрози МіГ-31К. За словами телеграм-каналів, борт відійшов від пускової зони.
Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека по всій території України. Там уточнили, що зафіксовано зліт МіГ-31К саме на аеродромі "Саваслейка".
Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та таких регіонів:
Водночас важливо, що повітряна небезпека повсякчас існує для жителів Луганської області та окупованого Криму.