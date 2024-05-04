У Росії змінили кількох високопоставлених командирів: у ISW пояснили, з чим це пов'язано
Джерело:ISW
Росія готується до нового наступу на Сході України влітку цього року. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що через це там змінили кількох високопоставлених командирів.
Російське джерело, яке й раніше сповіщало про зміни в командуванні ворога, стверджувало, що за останні місяці міноборони Росії змінило кількох російських командувачів високого рівня. Зокрема, командувача Східним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузьменка на генерал-лейтенанта Олександра Санчика, а командувача Південним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузовлєва на генерал-полковника Геннадія Анашкіна.
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Що ще змінилось
Водночас колишній командувач Західним військовим округом генерал-полковник Євген Нікіфоров вибув із конкурсу на посаду командувача Московським військовим округом і тепер є начальником штабу Сухопутних військ Росії.
Нічого не повідомляли про Ленінградський військовий округу, яким, командує колишній начальник Генштабу Сухопутних військ Росії генерал-полковник Олександр Лапін, а також про угруповання військ "Дніпро", яке перебуває під командуванням командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.
Крім цього, за інформацією джерела, генерал-лейтенанта Олексія Подівілова призначили начальником штабу SMD і що посада начальника штабу SMD наразі вакантна. Інсайдерське джерело стверджує, що міноборони Росії не змінювало командування Центрального військового округу, яким генерал-полковник Андрій Мордвічов керує з січня 2023 року, а генерал-лейтенант Денис Лямін – начальник штабу з жовтня 2023 року.
Командувачі російських військових округів останнім часом також керували відповідним "угрупуванням сил" в Україні. Ймовірно, нові командувачі взяли на себе відповідальність за відповідне угруповання військ свого військового округу.
Головна ціль Росії в Україні на 2024 рік
- Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів щодо українських територій. Головною ціллю Кремля й далі залишається повне захоплення Луганської та Донецької областей. Про це мовиться в новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Вони також проаналізували останні заяви офіційних осіб щодо ситуації на фронті.
- Тезу про те, що Росія планує захопити усі території Донецької та Луганської областей, у нещодавньому інтерв'ю The Times підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він також додав, що російські військові спробують окупувати Запорізьку область, а також Харків і Суми. Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також заявив, що у Кремлі не відмовились від планів захопити Донецьку та Луганську області.
- У звіті ISW також посилалися й на заяви Володимира Зеленського, який нещодавно зазначив, що Україна зосереджена на Авдіївському напрямку, де останнім часом ворог постійно тисне на позиції ЗСУ. Президент України повідомив, що окупанти планують посилювати наступ влітку 2024 року, та додав, що наша країна зіткнулася вже з "новим етапом війни".