На території російської АЕС виявили дрон з камерою

Росіяни заявили, що на території Смоленської атомної електростанції буцімто виявили квадрокоптер із відеокамерою. Його міг запускати хтось із місцевих жителів.

Російські ЗМІ стверджують, що на території Смоленської атомної електростанції помітили квадрокоптер із відеокамерою. Місцеві поліцейські проводять перевірку.

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Що відомо про інцидент

Безпілотник із камерою помітили 28 квітня на території Смоленської атомної станції у місті Десногорськ. Це виявився недорогий мінібезпілотник VINCI 4drc V8.

Поліцейські вилучили безпілотник та розпочали перевірку. Вони припустили, що його запускав хтось із місцевих мешканців.

Це не перший подібний випадок

24 квітня в Росії у Підмосков'ї також знайшли дрон з камерою. Його особливість в тому, що він лежав неподалік від місця падіння БпЛА з вибухівкою.

Російські загарбники припустили, що цей квадрокоптер випустив хтось із місцевих жителів – він міг в онлайн-режимі корегувати вогонь безпілотника. Флешки всередині квадрокоптера не було.

Нагадаємо, що вночі 24 квітня на північ від Москви впав 85-кілограмовий БпЛА. Російські ЗМІ заявили, що він схожий на український UJ-22 Airborne та був начинений 17 кілограмами вибухівки. За їхніми словами, він упав через те, що скінчився запас палива й міг пролетіти 800 кілометрів.

Ще один дрон із камерою днями знайшли біля маяка аеронавігаційної системи у Брянській області. Окупанти вважають, що його запустили для попередньої розвідки. Його також запускали з території країни-агресорки.