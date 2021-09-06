У Росії знову палає: цього разу через бажання командувача ЗСУ проїхатись Москвою на танку

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не проти проїхатися танком по центру Москви, зокрема по Красній площі та найстарішій вулиці міста – Арбату. Російські пропагандисти одразу ж відреагували на ці слова, традиційно – звинуваченнями та образами.

В ефірі російського телебачення пропагандистка Ольга Скабєєва прокоментувала фрагмент розмови Валерія Залужного з Яніною Соколовою. Зокрема, про бажання головнокомандувача ЗСУ проїхатися Москвою на танку.

До теми І по Арбату теж, – головнокомандувач ЗСУ не проти проїхатися танком по Москві

Реакція Кремля на заяву Залужного про танк у Москві

Пропагандистка була вражена та навіть ображена офіційною заявою головнокомандувача ЗСУ "братньої", на її думку, України. Вона ніяк не могла зрозуміти, як Залужний посмів сказати, що хоче проїхатися Красною площею на танку, та ще розмахуючи синьо-жовтим прапором.

Складається враження, що за Зеленського на міністерські посади доводиться брати всіх підряд і трапляються здебільшого клоуни. Звертаю вашу увагу: головнокомандувача ніхто не виправив, у відставку чи під трибунал ніхто не відправив, догану не дали,

– побідкалася Скабєєва.

Вона припустила, що, враховуючи субординацію, така ж позиція й у Володимира Зеленського.

Далі пропагандистка намагалася образити Україну: мовляв, "українська армія не виграла жодної війни, ба більше – жодного бою". "Бігали від шахтарів по всьому Донбасу, тільки п'яти мигтіли, тому й залишається підбадьорювати себе такими дивними заявами", – випалила вона.

Бажання Залужного проїхатися Москвою на танку: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю Яніні Соколовій ствердно відповів на запитання про бажання проїхатися танком по центру Москви, зокрема по Красній площі. Він додав, що зробив би це навіть по найстарішій вулиці міста – Арбату. Однак Залужний пожартував, що робив би це обережно, бо московська площа є історично пам'ятною.

На танку, за його словами, була б українська символіка, а всюди б грали українські пісні.

Українська армія мужньо боронить рідні землі на Донбасі, захищає їх від окупанта. Завдяки українським захисникам ворог не просувається вглиб країни. Росія натомість розв'язала цю війну, цинічно захопила чужі території, порушивши цим всі норми міжнародного права. Агресія Москви викликає захоплення лише у самої Росії та кількох країн, які є її союзниками.

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Реакція Скабєєвої на слова Залужного: дивіться відео