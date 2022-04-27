У Росії знову погрожують атакувати "центри прийняття рішень" в Україні

Москва знову погрожує атакувати "центри прийняття рішень" в Україні, зокрема у столиці. Так держава-агресорка відповіла на заяву Великої Британії.

Зокрема Лондон заявив, що Україна має право атакувати цілі на території Росії навіть їхньою зброєю. Відповідь Москви 26 квітня опублікували росЗМІ з посиланням на міноборони Росії.

Зауважте Україна має право атакувати цілі на території Росії, зокрема, нашою зброєю, – Велика Британія

Росія знову погрожує Україні атакувати "центри прийняття рішень"

Російське міноборони заяву Лондона назвало "провокацією". У Москві пригрозили "пропорційною відповіддю".

Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь "високоточною зброєю" великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві,

– заявила Москва.

Ба більше цинічна Росія додала, що нібито "радники з числа підданих однієї з західних країн, які перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою при прийнятті Росією рішень на дії у відповідь".

Заява Лондона щодо атаки Росії: коротко

Міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що не бачить проблеми в тому, якщо зброю Україна використає для атаки по території Росії.

Міністр пояснив, що Україна має право визначати цілі на території Росії, по яких може завдати удару.

Ба більше, Гіппі пояснив, що у цих потенційних атаках Україна може використовувати для цього зброю, яку їй надала Велика Британія.

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