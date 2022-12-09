Збились з ліку: в Росії нова пожежа – горить приміщення на станції метро "Владикіно"

В Росії знову пожежа і знову біля Москви. Нова приємність сталась в одному з приміщень на станції метро "Владикіно". Причина займання наразі невідома. Це уже третя масштабна пожежа за сьогодні.

День – підпал: в Росії продовжують спалахувати пожежі

Російські ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що станції буквально накрило густим димом. Кажуть, що горить дах адміністративної будівлі поруч.

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Пожежа на станції "Владикіно": відео

Згодом московські рятувальники повідомили, що нібито пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі на станції "Владикіно" ліквідовано.

Ще одне романтичне відео очевидців:

Коротко про сьогоднішні пожежі в Росії

Почалось усе з пожежі на території торгового центру "Мега Хміки". Російські рятувальники заявили, що займання сталося внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Втім, це не схоже на справжню причину.

Вибух пролунав о 5 ранку, згодом полум'я швидко поширилось і сягнула 17 тисяч квадратних метрів. Відомо про одного загиблого – це був охоронець.

Уже за кілька годин стало відомо про ще одну масштабну пожежу – у Барнаулі Алтайського краю горіло підприємство з виготовлення шин. Пожежа теж швидко поширилась до 1 000 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили навіть спеціальний поїзд.

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