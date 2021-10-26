У Росії знову вибух у житловому будинку: дітей скидали через вікна

У місті Балтійську, що в Калінінградській області, стався вибух у житловому домі. Лише напередодні страшний вибух газу стався в іншому російському місті Набережних Челнах.

Люди у будівлі, аби врятувати своїх дітей, скидали їх з балкону очевидцям на вулиці. Відповідні відео з місця оприлюднили у соцмережах.

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Дітей скидали з вікон

Вибух стався на вулиці Ушакова у п'ятиповерховому житловому будинку. Сталося це на першому поверсі. Вибуховою хвилею вибито вікна на декількох поверхах, зокрема і в сусідньому під'їзді. Пошкоджено вікна в будинку навпроти.



Внаслідок вибуху повибивало вікна / Фото "Новый Калининград"

У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок вибуху постраждав один чоловік. У будинку повибивало шибки, тож скоріш за все, причина вибуху – витік газу.

Балтійськ – це містечко у Калінінградській області, що розташована відокремлено від більшої частини Росії. Зовсім неподалік проходить кордон із Польщею.

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