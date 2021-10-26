У Росії знову вибух у житловому будинку: дітей скидали через вікна

26 жовтня 2021 , 15:18
Читать новость на русском

Джерело:

"Новый Калининград"

У місті Балтійську, що в Калінінградській області, стався вибух у житловому домі. Лише напередодні страшний вибух газу стався в іншому російському місті Набережних Челнах.

Люди у будівлі, аби врятувати своїх дітей, скидали їх з балкону очевидцям на вулиці. Відповідні відео з місця оприлюднили у соцмережах.

Подивіться Вогонь на кілька метрів: з'явилось відео потужного вибуху у будинку в Росії

Дітей скидали з вікон

Вибух стався на вулиці Ушакова у п'ятиповерховому житловому будинку. Сталося це на першому поверсі. Вибуховою хвилею вибито вікна на декількох поверхах, зокрема і в сусідньому під'їзді. Пошкоджено вікна в будинку навпроти.


Внаслідок вибуху повибивало вікна / Фото "Новый Калининград"

У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок вибуху постраждав один чоловік. У будинку повибивало шибки, тож скоріш за все, причина вибуху – витік газу. 

Балтійськ – це містечко у Калінінградській області, що розташована відокремлено від більшої частини Росії. Зовсім неподалік проходить кордон із Польщею.

Де розташований Балтійськ: дивіться карту

Вибух у житловому будинку у Татарстані: головне

  • Вибух прогримів увечері 25 жовтня у Набережних Челнах, що у республіці Татарстан.
  • Він стався в панельній п'ятиповерхівці на двох останніх поверхах.
  • Вибух був значної сили: уламки будинку розлетілися на десятки метрів, а вогонь здійнявся на кілька метрів вгору.
  • Цеглою і бетоном засипало зупинку напроти.
  • Припускають, що виною є витік газу у квартирі пенсіонера. Його 10 років тому відключили від мережі за несплату. Втім, сусіди подейкують, що він самовільно приєднався до труб і незаконно отримував блакитне паливо.
  • Постраждали 4 осіб: троє з них забрали у реанімації.
Автор: Вероніка Климська