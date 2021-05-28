У Росії знову заявили, що нібито затримали 14 "українських екстремістів"

У Росії заявили, що Федеральна служба безпеки начебто затримала 14 послідовників "екстремістського угрупування" з України. У них буцімто забрали холодну зброю та інструкції з виробництва вибухівки.

За словами представників спецслужб, людей затримали у Саратові. Проти них порушили кримінальні справи щодо створення екстремістського співтовариства та участі в ньому.

До речі ФСБ заявляє, що затримала 14 членів нібито "української радикальної організації"

ФСБ стверджує, що в людей знайшли зброю та листування з "ідеологом"

У Росії переконують, що знайшли у затриманих значну кількість пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкції з виробництва вибухівки та листування з "ідеологом" групи про начебто підготовку акцій.

СБ разом з Міністерством внутрішніх справ і СКР припинила "діяльність координується з території України молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств,

– стверджують у російському Центрі громадських зв'язків.

Затриманих допитують

У Центрі стверджують, що затримані дають свідчення. Після закінчення слідчих дій вирішуватимуть питання про запобіжний захід.

Справи, які відкрили проти людей, передбачають ві 2 до 6 років в'язниці.

Попередні російські затримання

Зауважимо, у березні 2021 року ФСБ теж заявляла про затримання в Геленджику і Ярославлі 14 учасників "української радикальної спільноти". Переконували, що в них вилучили нацистські матеріали, зброю та такі ж інструкції з виготовлення вибухівки. У ФСБ казали, мовляв, спільноту створив ще у 2019 році українець Єгор Краснов.

Наприкінці квітня Росія знову стверджувала, що затримала 16 "українських радикалів". Зокрема, в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах. Людям закидали планування вибухів та збройних нападів.

До речі, в Міністерстві закордонних справ всі звинувачення щодо заяв Росії відкинули. Наголосили, що російські правоохоронці вже давно активно розкручують історії про український радикальний слід, аби залякати громадян своєї країни.