Представник Путіна на Уралі знайшов винуватого у тому, що їх там тепер затоплює. Виявляється, це Казахстан. Вони "не узгодили" скидання води. Про те, чи керувалися при цьому казахи "нацистськими міркуваннями" – росіяни мовчать. Але скоро, мабуть, знайдуть якісь "сліди".

У випадку України – "знайшли"? Довели за підсумками тижневих тортур незрозумілих таджиків, що ті "їхали у Київ, щоб одержати там мільйон рублів". А це, на думку російських спецслужб, безумовно "доводить" залученість до терактів України.

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Казахстану погрожують "денацифікацією"

Так вже виявляється, що їхня "велика і прекрасна країна" оточена скрізь якимись недоброзичливцями, які їх чомусь не люблять. Фіни з естонцями та латвійцями закривають кордони. Вірмени припиняють союзницькі відносини. У Молдові щось "недобре" замишляють. Про Україну вже і казати нічого. А тепер ще Казахстан злив воду. Прекрасні надміцні дамби, збудовані російським генієм, не витримали.

Два лише у них нормальних сусіди – Китай та КНДР. Питань не ставлять зайвих.

А з казахами все цікавіше. Нещодавно агресивний депутат Держдуми, прізвище якого не заслуговує на якесь згадування, почав погрожувати Казахстану "денацифікацією". Чого вони вирішили нападати на державу, через яку йде один з важливих пакетів паралельного імпорту – окрема тема. Це нагадування усім, хто думає "вигідно заробити" на торгівлі з цими прекрасними людьми.

"У всьому винні сусіди"

Але факт лишається фактом. Все частіше від офіційних російських представників лунають погрози та обвинувачення на адресу Казахстану. Чесно кажучи, не дуже вірю у їхню реалізацію. Це зона впливу Китаю, і тому лізти туди росіянам не дуже розумно. Але постійні претензії, погрози та невдоволення усіма сусідами все одно показові. Завжди "великій і прекрасній державі" заважають жити сусіди. Самим своїм існуванням.

До теми Що не так з російськими резервами першої черги

Ну і ще. На Заході популярна думка, що варто щось росіянам "віддати" і ті одразу зупиняться. Вони ж просто хочуть "захиститися від НАТО/зберегти зону впливу/захистити російськомовних". Це все, мовляв, Україна винувата, бо якось колись не так подивилася на росіян. А всі інші сусіди у чому винуваті?

Чому вони постійно нападають на усіх сусідів: Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Україна, Грузія. Це сусіди, на яких росіяни нападали усього за століття. Скрізь була якась страшна загроза для них? Підступний фінський імперіалізм хотів захопити Росію?

Можливо, час уже визнати очевидне? Вони – просто агресивні імперські злодії, що хочуть захопити усе, а тому постійно мають до всіх претензії.