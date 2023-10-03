Високо оцінили досягнення: в Росії звинуватили Буданова та ще двох воєначальників у "тероризмі"

У Росії звинуватили в тероризмі очільника української військової розвідки Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морськими силами ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира українського полку безпілотників Сергія Бурденюка. Усе через "неприємні ситуації" з безпілотниками, які почастішали в Росії.

Звинувачення висунув слідчий комітет Росії. Там кажуть, що зібрали докази причетності вищого військового керівництва України до організації понад ста ударів дронами по території Москви та Московської області, інших регіонів та окупованого ними Криму.

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І так, попри те, що війну почала саме Росія, і саме їх армія регулярно атакує об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, слідком країни-агресора вирішив обуритись атакам безпілотників по їх території.

Хоч, мусимо визнати не спроста, адже паніка серед росіян наростає, усе частіше їм надокучають невідомі безпілотники, які вибухають і порушують сон росіян. Заочний розшук і звинувачення – це принаймні видимість якихось дій. Хоча, навряд чи це врятує кремлівський режим від невдоволення, яке наростає в Росії.

Українських топвоєначальників оголосили в розшук

"Заочно звинувачення у скоєнні злочинів, за статтею терористичний акт, пред'явлено голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку", – ідеться у повідомленні ворожого відомства.



У Слідкомі Росії оголосили терористами вище військове керівництво України / Колаж росЗМІ

Також там кажуть, що фігуранти залучали до вчинення злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців. Тож, бачте, слідком "планує найближчим часом оголосити їх у розшук і обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно".

Звісно, цікаво, як на практиці мають розшукувати росіяни воєначальників. Хіба навідаються в Україну, гарна послуга буде для українських спецслужб.

Що відомо про удари по Росії