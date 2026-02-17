Загрожує нашій авіації, – військовий пояснив, на що здатний новий російський ЗРК С-500
- Росія нібито вивела на бойове чергування перший полк з новітньою зенітною ракетною системою С-500, яка здатна діяти на дальності 150 – 170 кілометрів і виявляти цілі на висоті понад 5 кілометрів.
- С-500 може розгорнути обмежену кількість дивізіонів поблизу Москви або кордону з Україною, загрожуючи українській авіації, хоча її повні характеристики залишаються невідомими.
У Росії хизуються, що нібито на бойове чергування заступив перший полк укомплектований новітньою зенітною ракетною системою С-500 "Прометей". Ворог сподівається, що розгортання цього ЗРК поліпшить можливості стратегічної протиракетної оборони країни-агресора.
В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що це за новітня розробка та які її можливості.
Цікаво Ми можемо здивувати, – військовий експерт зацікавив потенціалом виробництва зброї в Україні
Які можливості нового ЗРК С-500?
З середини 2023 року в Росії активізувалися заяви про необхідність поставити на бойове чергування зенітно-ракетний комплекс С-500. За словами Мусієнка, раніше зʼявлялася інформація про можливе розміщення цих систем в окупованому Криму, однак через додаткові випробування цього не сталося.
За даними російської сторони, С-500 нібито здатен діяти на дальності 150 – 170 кілометрів і виявляти повітряні цілі, зокрема літаки на висоті понад 5 кілометрів. Водночас повні тактико-технічні характеристики комплексу залишаються невідомими, а оприлюднені дані відрізняються.
С-500 є новішою системою, ніж С-400. У сегменті зенітно-ракетних комплексів Росія просувається швидше, ніж у розробці інших типів ракет. Водночас досвід повномасштабної війни показав уразливість С-400 – дешевші дрони здатні вражати як самі комплекси, так і їхні радари. Попри це, для української авіації такі системи становлять загрозу,
– зазначив Мусієнко.
За попередньою інформацією, Росія може розгорнути обмежену кількість дивізіонів С-500. Не виключено, що їх розмістять поблизу Москви, а застарілі комплекси С-300 чи С-400 перемістять ближче до лінії фронту. Також можливий варіант розгортання систем поблизу кордону з Україною або в окупованому Криму, що, однак, пов’язано з ризиками через регулярні удари по військових об’єктах на тимчасово захоплених територіях.
Зверніть увагу! С-500 – це зенітна ракетна система нового покоління, створена за принципом окремого ураження балістичних і аеродинамічних цілей. Її головне завдання – перехоплення бойових частин балістичних ракет середньої дальності. Комплекс може самостійно знищувати ракети з дальністю пуску до 3 500 кілометрів, а також здатний перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети на завершальному етапі траєкторії та частково – на середньому.
Яких ударів по Росії завдає Україна?
Сили оборони України в ніч на 12 лютого вразили великий арсенал боєприпасів у Волгоградській області та оборонне підприємство на Тамбовщині. Удар завдали далекобійними засобами FP-5 "Фламінго".
Також СБУ встановила рекорд дальності, атакувавши Ухтинський НПЗ на відстані 1750 кілометрів — на об’єкті виникла пожежа й зафіксовано пошкодження установок переробки нафти.
У Брянській області понад 12 годин тривала масована атака: під ударами енергетична інфраструктура, у Брянську частково зникли тепло та електропостачання.