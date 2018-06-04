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Росії заборонено проводити етапи Кубку світу з біатлону

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Росії заборонили проводити етапи кубка світу з біатлону сезону 2019/2020
Росії заборонили проводити етапи кубка світу з біатлону сезону 2019/2020 / Фото з відкритих джерел

4 червня під час засідання виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) було ухвалено рішення не поновлювати членство Союзу біатлоністів Росії (СБР) в організації. Таким чином, Росію не включили до списку країн, що приймають етапи чемпіонату світу в сезоні 2019 і 2020 років.

Про це повідомляється на офіційному сайт організації.

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Функціонери таке рішення пояснюють тим, що декілька країн, до числа яких потрапила і Україна, а також окремі спортсмени, бойкотували заключний етап Кубку світу, що відбувався у Тюмені, пише ресурс Inside the Games.

Член ради директорів IBU Джеймс Каррабр своєю чергою заявив, що організація не повинна ігнорувати думку спортсменів щодо проведення етапу в Тюмені.

Крім того, під час засідання було затверджено календар етапів Кубку світу на сезон 2019/20. Зауважимо, що усі змагання пройдуть у Європі, а саме у Швеції, Німеччині,Чехії, Австрії, Італії, Фінляндії, Франції, Словенії та Норвегії.

Біталон, календар, Кубок світу, Росія
Календар етапів Кубку світу у сезоні 2019/20 

До слова, у сезоні 2018/19 також у календарі не буде етапів у Росії. 

Нагадаємо, раніше лідер чоловічої збірної США Лоуелл Бейлі закликав долучитись до бойкоту етапу Кубку світу у Росії збірну Норвегії. Крім того, Олімпійський чемпіон в естафеті та срібний призер у гонці-переслідуванні на Олімпіаді-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон звертався до інших біатлоністів із закликом бойкотувати змагання у Росії.

Також 13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії та має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.

Заключний етап Кубку світу сезону 2017/18 відбувся у російській Тюмені з 22 по 25 березня.

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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