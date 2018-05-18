Росії зараз дуже комфортно проштовхувати все те, що вони планували десятиліттями, – Сироїд

Будівництво Керченського мосту і "Північного потоку-2" є частиною агресивної, але послідовної і цілеспрямованої політики Росії щодо України і світу у цілому.

Про це в ефірі програми "План Б" на 24 Каналу заявила віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.

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"Зв'язок між Керчинським мостом і "Північним потоком-2" прямий. Це агресивна, але послідовна і цілеспрямована політика Росії стосовно України, стосовно світу, і нездатність світу на це реагувати. Ані українські політики, ані європейські політики, і, на жаль, міжнародна спільнота сьогодні не мають відповіді на агресивну політику Росії. Це намагається на сьогодні тільки зробити Сполучені Штати, борючись всередині своїх інститутів і намагаючись називати речі своїми іменами. І Росії за цих обставин дуже комфортно проштовхувати все те, що вони планували десятиліттями. Насправді, "Північний потік", він же ж не вчора з'явився, правда?", – сказала вона.

За словами Сироїд, задуму Росії ніхто не помічав дисятиліттям, а в цей час РФ просто робила свою справу.

Нагадаємо, 15 травня офіційно було запущено рух так званим Кримським мостом 15 травня. Сталося це під час урочистої церемонії з легкої руки господаря Кремля Володимира Путіна.



Крім того, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні. Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2".