Російська агресія: Захід почав поступово прокидатися
26 лютого 2022 , 10:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
Захід поступово починає прокидатися. Занадто повільно, але реально прокидатся. Він зрозумів, що путін може довести третю світову, яку він почав, до кожної країни і до кожної людини.
Відключення від SWIFT – лише початок
На Заході захоплюються нашою стійкістю, але все ще гальмують з реальними санкціями.
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І тут нам потрібно не тільки відключення Росії від SWIFT, хоча це було б круто, а замороження активів та рахунків російського центрового банку.
Росію необхідно зупинити
Потрібно "покласти" не тільки судини фінансової системи, а й її серце. І от тоді російська економіка не зможе працювати взагалі.
Намагаюсь це пояснити нашим західним друзям, приєднуйтесь по своїм каналам.
Все буде Україна!
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