Російська агресія: Захід почав поступово прокидатися

Захід поступово починає прокидатися. Занадто повільно, але реально прокидатся. Він зрозумів, що путін може довести третю світову, яку він почав, до кожної країни і до кожної людини.

Відключення від SWIFT – лише початок

На Заході захоплюються нашою стійкістю, але все ще гальмують з реальними санкціями.

До теми Чому українці будуть завжди ненавидіти Росію

І тут нам потрібно не тільки відключення Росії від SWIFT, хоча це було б круто, а замороження активів та рахунків російського центрового банку.

Росію необхідно зупинити

Потрібно "покласти" не тільки судини фінансової системи, а й її серце. І от тоді російська економіка не зможе працювати взагалі.

Намагаюсь це пояснити нашим західним друзям, приєднуйтесь по своїм каналам.

Все буде Україна!

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