Рятує тільки постачання з КНДР: у Росії серйозні проблеми з виробництвом боєприпасів і не тільки

Російська армія відчуває постійну нестачу снарядів. Коли окупанти вдерлися на українську землю у 2022 році, то використовували за добу 50 – 60 тисяч снарядів. Зараз застосовують 10 – 15 тисяч.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що побороти снарядний голод країні-агресорці допомагають Північна Корея та Китай.

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Які 2 проблеми наразі в армії Росії?

Саме завдяки Пхеньяну та Пекіну російська армія у 2023 році змогла проводити наступальні дії, бо на ту мить очистила вже всі свої склади. Тоді ці союзники Росії розв'язали проблему нестачі в неї боєприпасів.

Як пояснив військовий експерт, для того, аби виготовляти снаряди, треба збудувати заводи, першочергово для виготовлення станків. Це довий ланцюг заходів, іноді на це потрібно десятки років.

"Наразі росіяни запустили все своє наявне виробництво, воно працює 24 на 7, вони за добу виробляють 7 тисяч снарядів, ще стільки ж добирають від північнокорейців та китайців. Китай поставив Росії велику кількість станків для виробництва снарядів, техніки", – зазначив Світан.

Все, що можна було зібрати та запустити в роботу, росіяни давно зробили. Світан наголосив на тому, що в окупантів занадто великий розхід боєприпасів, зокрема через неточність роботи їхньої артилерії.

На 1 високоточний снаряд ЗСУ росіяни можуть застосувати своїх 10, аби атакувати певну точку,

– зауважив Світан.

Нині противник увійшов у режим оперативної паузи задля накопичення боєприпасів та техніки. Частину озброєння росіяни зосереджують на складах для літньої кампанії.

Зараз у росіян інша проблема, їм же просто так ці снаряди не дають, вони за них платять мільярди доларів. Північна Корея і Китай на цьому заробляють, тому в Росії друга проблема стосується того, де ці гроші брати,

– підсумував Світан.

Нагадаємо, за 20 місяців КНДР поставила в Росію понад 15 800 контейнерів з боєприпасами, аби вона могла здійснювати наступальні дії на фронті. Окупаційна армія Росії завдяки Північній Кореї отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів.