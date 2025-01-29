У Москві вп'ятеро зменшилася кількість охочих підписати контракт з російським Міноборони

У російській столиці суттєво скоротилася кількість охочих підписувати контракт з Міністерством оборони Росії та воювати проти України. За рік цей показник зменшився в 5 разів.

Останній раз збільшення кількості охочих воювати проти України спостерігалося після підвищення одноразових виплат та початку наступу ЗСУ на Курщині. Таку інформацію повідомили в одному з російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Кого у Москві відправляють воювати проти України

У російських ЗМІ кажуть, що у серпні 2024 року у військкоматах Москви різко зросла кількість охочих підписати контракт та стати частиною російської окупантської армії. Однак, станом на січень 2025 року там фіксують значне падіння інтересу до укладання контракту для участі у війні проти України.

Унаслідок цього в Росії на війну вербують іноземців із країн Африки, Азії та Китаю. Варто зазначити, що в окупаційну армію переважно потрапляють охочі заробити трохи грошей або ж фігуранти кримінальних та адміністративних справ.

Джерело російського видання у московській мерії каже, що в середньому в Москві контракт з Міноборони підписують близько 40 осіб на добу. Зауважимо, що восени минулого року ця цифра була вищою в 5 разів.

Окрім цього, там суттєво змінився склад рекрутів. Майже половина окупантів, що уклали контракт з російським Міноборони, є іноземцями та росіянами, що перебувають під слідством, стали фігурантами адміністративних справ або є боржниками.

Зазначимо, що у грудні 2024 року в Інституті вивчення війни також заявили, що Міноборони Росії все частіше змушує строковиків підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні. Ймовірно, у такий спосіб там хочуть сформувати більше штурмових сил для підтримки темпу наступальних операцій.