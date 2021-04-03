Російська армія не має переваг над українською, – Овдієнко

Російська армія активно продовжує активізувати техніку біля кордонів. Але за потреби американські винищувачі точно прикриють Україну із повітря, чим унеможливлять росіянам застосування їхньої авіації.
Джерело:24 канал
Без неї російська армія не надто вже й переважає українську. Таку думку у блозі "Думки мої тихі" висловив Артем Овдієнко.
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Переваг у росіян немає
За його словами, попри те, що в росіян більше сучасних танків, в України є надсучасні американські Javelin, які ті російські танки елементарно знищать.
Тобто переваги росіянам у небі точно не буде жодної. Не буде їм можливості нас безкарно бомбардувати з безпечної дистанції.
– зазначив Овдієнко.
Так само і з артилерією. Вона, як зауважив блогер, в росіян дійсно сучасніша і потужніша, а українці досі використовують радянські зразки.
"Але від американців ми маємо надсучасні засоби виявлення тієї ворожої артилерії, тобто і тут в нас з росіянами певний паритет", – він сказав.
Розташування угрупувань Росії / Інфографіка 24 каналу
Овдієнко наголосив, що Росія не має можливості здолати Збройні сили України тими потужностями, які вона накопичила на Донбасі та в Криму.
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