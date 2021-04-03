Російська армія не має переваг над українською, – Овдієнко

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Російська армія активно продовжує активізувати техніку біля кордонів. Але за потреби американські винищувачі точно прикриють Україну із повітря, чим унеможливлять росіянам застосування їхньої авіації.

Джерело:

24 канал

Без неї російська армія не надто вже й переважає українську. Таку думку у блозі "Думки мої тихі" висловив Артем Овдієнко.

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Переваг у росіян немає

За його словами, попри те, що в росіян більше сучасних танків, в України є надсучасні американські Javelin, які ті російські танки елементарно знищать.

Тобто переваги росіянам у небі точно не буде жодної. Не буде їм можливості нас безкарно бомбардувати з безпечної дистанції.
– зазначив Овдієнко.

Так само і з артилерією. Вона, як зауважив блогер, в росіян дійсно сучасніша і потужніша, а українці досі використовують радянські зразки.

"Але від американців ми маємо надсучасні засоби виявлення тієї ворожої артилерії, тобто і тут в нас з росіянами певний паритет", – він сказав.


Розташування угрупувань Росії / Інфографіка 24 каналу

Овдієнко наголосив, що Росія не має можливості здолати Збройні сили України тими потужностями, які вона накопичила на Донбасі та в Криму.

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