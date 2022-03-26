Російська армія – немов із Середньовіччя, – Буданов про старі методи ведення війни

Українські військові довели, що російська армія як друга армія у світі – це великий міф. Насправді окупанти воюють як з Середньовіччя.

Російське командування багато разів робило прорахунки, а ми їх використовуємо. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

До речі Росія у понад 10 разів применшує кількість своїх загиблих, – Лещенко

Українська армія показала, що російська армія як друга армія у світі – це великий міф, а це просто середньовічне скупчення живої сили, старі методи ведення війни,

– сказав Буданов.

Військовий сподівається, що наприкінці війни Україна нарешті зможе розгорнути повністю функціональну систему протиповітряної оборони. Країна шукатиме міжнародних гарантій, які забезпечать її мир.

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