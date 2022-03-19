Російська армія обстрілювала західну частину Чернігова: виникло багато пожеж

Російські окупанти продовжують обстріли Чернігова. Сьогодні ворожі снаряди були спрямовані у західну частину міста.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, вдень російська армія обстріляла західну частину Чернігова. У результаті влучання снарядів у будівлі виникло багато пожеж.

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Пожежі у Чернігові

Снаряди окупантів спровокували пожежі на 3 об'єктах інфраструктури: складі паливно-мастильних матеріалів, заводі з виготовлення пластикових виробів та у складських приміщеннях.

Також пожежі через обстріл житлових будинків сталися за 10 адресами. ДСНС ліквідовує пожежі та рятує людей, залучено 9 одиниць техніки та 42 людини особового складу.

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