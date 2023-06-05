Російська армія планує знищити артилерією Шебекіно, – перехоплення ГУР

Напруга навколо Шебекіно у Бєлгородській області продовжує наростати. Українська розвідка перехопила телефонну розмову росіян. Вона свідчить, що Росія прагне знищити місто артилерією.

Загарбники продовжують втрачати контроль над ситуацією у самій Росії. Тож, вони можуть вдатися до чергової провокації, наголошують в українській розвідці.

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Місцеві кажуть про удари артою

Серед місцевих мешканців уже активно поширюється інформація. Мовляв, російські військові планують здати Шебекіно. Причому зробити з нього пастку для добровольців з РДК і легіону "Свобода Росії", накривши місто артилерією.

Та, така інформація... Ну 50 на 50. Як сказали, наші п***раси збираються здати Шебекіно... виходить, їх (добровольців – 24 Канал) хочуть запустити в місто, а потім артилерією роз***дячити все місто,

– зауважив один чоловік.

Він додав, що слід забрати все цінне з помешкань. І наголосив, що попередив, що такого роду інформація є.

Звернімо увагу, що перехоплення українською розвідкою розмови може вплинути на плани ворога. Цілком імовірно, що росіяни не робитимуть цієї провокації. Якщо ж ні, то це буде демонстрація того, що окупанти готові для досягнення власних цілей загрожувати життю своїх же громадян.

Добровольці "визволили" майже 10 квадратних кілометрів

За наявними даними, Російському добровольчому корпусу та легіону "Свобода Росії" вдалося вже "звільнити" майже 10 квадратних кілометрів території Бєлгородської області. Малими, але впевненими кроками звільняють землі від путінського режиму.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що на Бєлгородщині ведуться активні бойові дії. Також там фіксуються внутрішні заворушення.

Слід розуміти, що путінські бійці б'ють з артилерії та РСЗВ по власних об'єктах цивільної інфраструктури та місцевих мешканцях. Вони відкривають вогонь навмання, воюючи проти РДК і легіону "Свобода Росії".

Юсов також зауважив, що проти добровольців воюють ФСБ, Росгвардія, уся структура МВС, а також регулярні війська. Якщо говорити про останніх, то залучені армійська авіація й артилерія.