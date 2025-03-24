Сухопутним військам ЗСУ Росії потрібне припинення вогню: Тимочко пояснив проблеми Кремля

Накопичені запаси зброї Росії вичерпуються, а виробництво нових зразків не відповідає потребам. Українські удари по російських об'єктах завдають серйозних втрат, що визнають самі росіяни.

Це значно знижує здатність ворога вести бойові дії, тому Росії необхідне припинення вогню. Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Іван Тимочко.

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Проблеми Росії в умовах війни

Росія не змогла досягти бажаних результатів на фронті та суттєво пошкодити українську інфраструктуру. Путін усвідомлює, що не зможе вести довготривалу війну, тому зараз докладає максимальних зусиль, сподіваючись досягти стратегічних цілей до того, як втратить можливість продовжувати бойові дії. Російська армія активно використовує дрони та ракети, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди, поки є змога.

Як зазначив Тимочко, хоча диктатор готувався до війни проти України, наявні резерви виявились недостатніми. Окупанти не можуть випускати ракети в таких обсягах, як того вимагає їхній план. Проте виробництво ракет продовжується, і, коли Росія накопичить достатню кількість, військові почнуть застосовувати їх поетапно, як це було вже неодноразово.

Російському військово-промисловому комплексу стає все складніше виробляти високотехнологічні засоби ураження,

– зазначив він.

Знищення та пошкодження нафтопереробних заводів Росії має стратегічне значення. Це не лише джерела пального для транспорту та армії, але й важливі елементи виробництва палива для ракет та авіації. Чим більше таких об'єктів виводиться з ладу, тим важче окупантам здійснювати ракетні удари та вести бойові дії на фронті.

Щодо використання "Шахедів", цілком імовірно, що Іран міг передати креслення Росії або, можливо, продовжує постачати ці безпілотники. Також є ймовірність, що Північна Корея займається їхнім виробництвом для ворога. Проте варто зазначити, що більшість таких дронів не досягають своїх цілей: вони або знищуються на підльоті, або виходять з ладу до того, як завдають шкоди.

Змінилася й стратегія росіян у завданні ударів. Якщо раніше вони обстрілювали об'єкти по всій Україні, то зараз удари стали більш концентрованими й точними. Вони враховують рельєф місцевості та розташування критичних цілей. Однак ця "гра" не є однобічною. Україна також знищує важливі стратегічні об'єкти на російській території. Наші дрони успішно долітають навіть до Москви та інших віддалених регіонів.

Самі ж росіяни підтверджують, що ми знищуємо об'єкти, які працюють на армію,

– підкреслив голова Ради резервістів.

Тим часом у Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій Сполучених Штатів Америки та Росії.