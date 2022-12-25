У Росії багато мобілізованих, але брак снарядів: генерал спрогнозував поведінку ворога
За повідомленнями британської розвідки, упродовж останніх місяців Росія змогла набрати велику кількість мобілізованих. Однак у них також є проблеми з боєприпасами, що не дозволяє розпочати широкомасштабні наступальні операції.
Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, Росія використовує старі підходи до ведення бойових дій з радянських часів.
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Там, де їм не вистачає сучасної зброї, вони все це закривають життям власних військових. Винятків для росіян немає. Таке вони зараз роблять,
– зазначив Романенко.
Путін намагається дотиснути Лукашенка
Як наголосив Романенко, російський диктатор Владімір Путін таки хоче дотиснути білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка повністю вступити у війну проти України.
Останній спробує, як завжди, "відпетляти". Він може по-іншому допомагати Путіну.
Головна мета Путіна – дотиснути Лукашенка. Лукашенко намагатиметься "відпетляти". Він може по максимуму спрямувати роботу білоруського ВПК на допомогу угрупованню Росії. Йдеться про ті ж снаряди, боєприпаси та техніку,
– розповів Романенко.
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В Росії вже тестують повітряну тривогу
- У Бєлгороді, куди часто залітає "бавовна", неодноразово можна було чути звуки повітряної тривоги.
- В самій Бєлгородській області вже дійшло до того, що там почали створювати територіальну оборону. Туди беруть усіх охочих, яких не вдалося мобілізувати. Зокрема – літніх чоловіків.
- Крім того, в ніч на 25 грудня в російському Курську прогриміло кілька вибухів. Ймовірно, це сталося на аеродромі "Халіно". Які наслідки "бавовни" – наразі невідомо.