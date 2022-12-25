У Росії багато мобілізованих, але брак снарядів: генерал спрогнозував поведінку ворога

За повідомленнями британської розвідки, упродовж останніх місяців Росія змогла набрати велику кількість мобілізованих. Однак у них також є проблеми з боєприпасами, що не дозволяє розпочати широкомасштабні наступальні операції.

Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, Росія використовує старі підходи до ведення бойових дій з радянських часів.

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Там, де їм не вистачає сучасної зброї, вони все це закривають життям власних військових. Винятків для росіян немає. Таке вони зараз роблять,

– зазначив Романенко.

Путін намагається дотиснути Лукашенка

Як наголосив Романенко, російський диктатор Владімір Путін таки хоче дотиснути білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка повністю вступити у війну проти України.

Останній спробує, як завжди, "відпетляти". Він може по-іншому допомагати Путіну.

Головна мета Путіна – дотиснути Лукашенка. Лукашенко намагатиметься "відпетляти". Він може по максимуму спрямувати роботу білоруського ВПК на допомогу угрупованню Росії. Йдеться про ті ж снаряди, боєприпаси та техніку,

– розповів Романенко.

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