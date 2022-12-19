Армія Росії перетворилася на посміховисько, Путін і Шойгу хочуть підняти її імідж, – боєць ЗСУ

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу нібито приїжджав на окуповані території України, щоб перевірити позиції окупантів. Зараз Кремль намагається підняти імідж армії, яка стала посміховиськом.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, дуже сумнівно, що Шойгу дійсно перебував на фронті. Цілком ймовірно, що окупанти просто зняли фейковий сюжет.

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Армія Росії перетворилася на посміховисько

Як наголосив Сазонов, зараз Путін та його підопічні всіляко намагаються підвищити престиж російської армії. Адже після кількох воєнних поразок вона перетворилася на посміховисько. Тому Путін і збирався з військовим керівництвом, а Шойгу нібито їхав на фронт.

Сенс один. Ми бачимо, що російська армія перетворилася на посміховисько. Зараз вони намагаються всіляко підняти її престиж. Хочуть хоча б щось показати, що переживають за армію і що росіянам є чим пишатися,

– вважає Сазонов.

Вони не намагаються виправити проблемні ситуації в армії. А просто хочуть продемонструвати, що не все так погано.

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Навіщо Путін їздив до генералів

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін зустрівся із військовим керівництвом армії в одному з головних штабів. Сазонов впевнений, що нічого грандіозного на цій зустрічі не відбулося.

Найімовірніше, генерали просто просили більше грошей, мобілізованих та техніки. А Путін просто формально відповів на це прохання.

Шойгу нібито приїжджав на фронт до України