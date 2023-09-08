Чистки в російській армії відбуваються регулярно: чому деякі з них публічні, а деякі – ні

В російській армії регулярно відбуваються чистки з різних причин. Там буквально кожного можна посадити за корупцію. Але це – дуже добре.

Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, згадавши історію з колишнім командиром окупантів Сєргєєм Суровікіним.

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Ймовірно, він брав певну участь у спробі заколоту від Пригожина. Тому зараз Суровікіна показово карають. Про нього забрали згадки навіть на сайті міноборони Росії, а сам окупант просто десь пропав.

Навряд чи його зіб'ють ракетою, як це було з Пригожиним. Армія сама по собі стріляти не буде. Це може бути робота для ФСБ. Вони люблять отрутами користуватися. Доля Суровікіна може закінчитися так само як і у Пригожина. Але в інший спосіб,

– зауважив Барановський.

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Колосальна корупція в російські армії

Як наголосив Барановський, російська армія має просто колосальний рівень корупції. І це дуже добре. Чим більше корупції – тим слабша армія.

Звісно, інколи російські спецслужби проводять чистки і в міністерстві оборони, і в самій армії. Часто вони це роблять, щоб продемонструвати, ніби зараз не час для крадіжок. Але корупцію в російській армії все одно не викорінити.

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