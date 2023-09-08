Чистки в російській армії відбуваються регулярно: чому деякі з них публічні, а деякі – ні
В російській армії регулярно відбуваються чистки з різних причин. Там буквально кожного можна посадити за корупцію. Але це – дуже добре.
Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, згадавши історію з колишнім командиром окупантів Сєргєєм Суровікіним.
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Ймовірно, він брав певну участь у спробі заколоту від Пригожина. Тому зараз Суровікіна показово карають. Про нього забрали згадки навіть на сайті міноборони Росії, а сам окупант просто десь пропав.
Навряд чи його зіб'ють ракетою, як це було з Пригожиним. Армія сама по собі стріляти не буде. Це може бути робота для ФСБ. Вони люблять отрутами користуватися. Доля Суровікіна може закінчитися так само як і у Пригожина. Але в інший спосіб,
– зауважив Барановський.
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Колосальна корупція в російські армії
Як наголосив Барановський, російська армія має просто колосальний рівень корупції. І це дуже добре. Чим більше корупції – тим слабша армія.
Звісно, інколи російські спецслужби проводять чистки і в міністерстві оборони, і в самій армії. Часто вони це роблять, щоб продемонструвати, ніби зараз не час для крадіжок. Але корупцію в російській армії все одно не викорінити.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат серед особового складу та військової техніки з початку повномасштабного вторгнення. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- З цього часу українські військові знищили 266 900 російських загарбників. А за минулу добу, 6 вересня, на "концерт Кобзона" поїхали ще 610 окупантів.
- Також Росія втратила 4506 танків, 8703 бойових броньованих машин, 5722 артилерійських систем, 753 РСЗВ, 506 засобів ППО тощо.