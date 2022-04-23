Російська армія стала колективним маньяком, – Зеленська про масові зґвалтування українок

Дружина президента України Олена Зеленська дала розлоге інтерв'ю міжнародному інформаційному агентству Anadolu. Перша леді, зокрема, прокоментувала масові випадки зґвалтування українок російськими військовими.

Зеленська підкреслила, що говорити про це справді важче, ніж про вбивства. Жертви зґвалтувань пережили жах, з яким змушені тепер йти по життю.

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Масштаби зґвалтувань жахливі, про це необхідно говорити

Олена Зеленська зазначила, що жертвам зґвалтувань розмовляти важче, ніж родичам загиблих. Тому що вийти й сказати "зі мною це трапилось" – це наче знову пережити ті події. Саме тому українська сторона з особливою обережністю розкриває подібні факти, щоб не травмувати людей знову.

Однак про те, що масштаби зґвалтувань українок росіянами є жахаючими, на переконання Зеленської, просто необхідно говорити. В інтерв'ю перша леді також розповіла про найгучніші випадки зґвалтувань українок російськими солдатами, які вже стали відомі суспільству.

Вбивство – це зламане життя. Зґвалтування – це також зламане життя, однак після якого людина має якось жити, збирати себе по частинках,

– підкреслила Зеленська.

Перша леді зазначила, що російська армія виявилась не лише мародерами та вбивцями мирних жителів, але й "колективним маньяком", який насолоджується чужими стражданнями. І, як притаманно маньяку, російський окупант демонструє свою "силу" не у чесному бою, а шляхом звірств проти беззахисних людей.

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До слова, Зеленська повідомила, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова фіксує всі подібні випадки. Відповідні органи вже знають про 25 жінок та неповнолітніх дівчат у Бучі, яких російські нелюди примусово утримували.

Хочу сказати всім нашим жінкам, дівчатам, які пережили подібне, ви – безцінні. А те, що з вами трапилось – провина винятково озброєних збоченців. Будь ласка, не мовчіть, не тримайте біль у собі, говоріть з нами, говоріть з тими, кому довіряєте,

– звернулась перша леді до українок.

Таким чином, підкреслила Зеленська, жертви допоможуть покарати злочинців. Вона пообіцяла зробити все можливе, щоб зґвалтовані нелюдами дівчата змогли відновитись і повноцінно жити далі, жити щасливо, адже українки достойні лише найкращого.

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