Росія вдарила по полігону на Дніпропетровщині: у лікарнях багато поранених, є загиблі

Російська армія завдала удару по полігону з українськими захисниками у Дніпропетровській області. Нині у лікарнях перебуває велика кількість поранених.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Удар по полігону підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

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У якому стані поранені після удару по полігону

Росія завдала ракетного удару по полігону ЗСУ у Дніпропетровській області. Днями раніше російські пропагандисти поширювали цю інформацію, однак Україна офіційно підтвердила трагедію 3 березня.

Так, журналісти Суспільного, посилаючись на власні джерела, повідомляють, що наразі в лікарнях перебуває велика кількість поранених. Деталі про їхній стан не розкриваються.

У мережі волонтери збирають гуманітарну допомогу для постраждалих та закривають потреби лікарень.

"Швидко згуртувались, об'єднались і допомогли закрити нагальні потреби по усім нашим лікарням. Наразі всі основні потреби (одяг, ковдри, постіль, вода, їжа, дрібна гігієна) закриті", – розповів журналістам один з волонтерів.

Що відомо про удар по полігону

У ЗМІ повідомляють, що під ударом опинився полігон "Новомосковський" у Дніпропетровській області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що трагедія сталася 1 березня 2025 року. На жаль, унаслідок ракетного удару є не лише поранені, а й загиблі.

Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Реакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

Подібна трагедія сталася у листопаді 2023 року. Так, 3 листопада 2023 року росіяни вдарили "Іскандером" по місцю зосередження 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області.

Як писали у ЗМІ, тоді військові зібралися з нагоди нагородження до дня ракетних військ. Близько 30 хвилин підлеглі чекали на комбрига, а після – стався приліт. Як повідомляв командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець, під час удару по Запоріжжю загинуло 22 військових.