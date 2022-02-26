Російська армія використовує артилерію і авіацію для ударів по Україні, – ОП про сигнали тривоги

Протягом ночі 26 лютого в багатьох містах України звучать сирени тривоги. Усе через те, що окупанти використовують для ударів артилерію та авіацію.

Про це під час брифінгу 26 лютого заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

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Протягом всієї ночі у багатьох містах України працюють сигнали протиповітряної тривоги. Російська армія використовує артилерію, в тому числі й реактивну, і авіацію для нанесення прямих ударів по містах України,

– повідомив Подоляк.

Також радник ОП додав, що російська армія жодних тактичних переваг над ЗСУ немає. "Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна – перемагає."

Брифінг радника ОП: дивіться відео