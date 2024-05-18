Окупанти запустили "Шахеди": які регіони під загрозою атаки

Російська окупаційна армія жодного дня не припиняє тероризувати Україну та її населення. Так, вночі 18 травня ворог знову запустив дрони-камікадзе.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників. Деталі про те, які області під загрозою атаки російських "Шахедів", читайте в матеріалі 24 Каналу.

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