Окупанти запустили "Шахеди": які регіони під загрозою атаки
Російська окупаційна армія жодного дня не припиняє тероризувати Україну та її населення. Так, вночі 18 травня ворог знову запустив дрони-камікадзе.
Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників. Деталі про те, які області під загрозою атаки російських "Шахедів", читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Харківщина – у напрямку Дніпропетровщини; Триває атака ударних БпЛА: Рух ударних БпЛА: Група "Шахедів" рухається через Харківщину. В Повітряних силах додали, що є також загроза ударних БпЛА з Півдня. Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Повітряні сили інформують про рух "Шахедів"
Вінницька область – північно-західний курс.
Харківщина – у напрямку Дніпропетровщини;
Триває атака ударних БпЛА:
Рух ударних БпЛА:
Група "Шахедів" рухається через Харківщину.
В Повітряних силах додали, що є також загроза ударних БпЛА з Півдня.
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.