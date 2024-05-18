Окупанти запустили "Шахеди": які регіони під загрозою атаки

18 травня 2024, 02:18
Читать новость на русском

Російська окупаційна армія жодного дня не припиняє тероризувати Україну та її населення. Так, вночі 18 травня ворог знову запустив дрони-камікадзе.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників. Деталі про те, які області під загрозою атаки російських "Шахедів", читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Уламки російського дрона пошкодили один з енергооб'єктів на Вінниччині, – Міненерго

03:24, 18 травня

Повітряні сили інформують про рух "Шахедів"

Харківщина – у напрямку Дніпропетровщини;
Вінницька область – північно-західний курс.

02:51, 18 травня

Триває атака ударних БпЛА:

  • Харківщина – рух у західному напрямку.
  • Полтавщина – рух у західному напрямку.
  • Кіровоградська область – курс на Вінниччину.
02:14, 18 травня

Рух ударних БпЛА:

  • Харківщина рух у південно-західному напрямку.
  • Полтавщина рух у західному напрямку.
  • Миколаївська область курс на Кіровоградщину
02:13, 18 травня

Група "Шахедів" рухається через Харківщину.

В Повітряних силах додали, що є також загроза ударних БпЛА з Півдня.

01:29, 18 травня

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Автор: Ірина Марціяш