Чому російська артилерія неточна: наші бійці назвали головну причину

Артилеристи 10 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ розповіли, чому російські військові так неточно б'ють. Також наші військові пояснили, як змінились кількість ворожих атак за час війни.

Бригада наразі перебуває на одному з гарячих напрямків фронту, проте його, зі зрозумілих причин, не називають. Один з військових розповів закономірність, що, чим більше поту в українських артилеристів, тим менше крові у нашої піхоти.

Читайте також Росіяни не встигають будувати оборону, – полковник запасу розповів про ситуацію на фронтах

Чому в росіян неточна артилерія

Командир реактивної батареї із позивним "Брокер" розповів, що всі військові недарма вважають артилерію "богами війни". За його словами, у бригаді особовий склад це:

бувалі військові, яким можна довірити будь-що;

а також добровольці, які за короткий час зуміли розвинути свої навички до рівня контрактних військових.

"Брокер" пригадав, що артилерія вимагає точності. Натомість у наших бійців з ворогами "домовленість", мовляв, ЗСУ стріляють по росіянах і вони теж стріляють по собі.

За даними військового, від початку війни вони вже скільки знищили ворожої техніки та особового складу, що зараз їхню кількість навіть не може назвати.

Проте командир реактивної батареї пояснив, що:

противника не варто недооцінювати, адже російські вороги мають подібні до наших засоби аеророзвідки, радіолокаційні станції;

проте у ворога зменшилась кількість снарядів, а точність стрільби не покращилась ;

; адже у них поганий рівень підготовки артилеристів, а ще вони – не вміють стріляти.

Їм головне не якість, їм головне – кількість. Вони (росіяни – 24 канал) вважають, що, якщо вони більше насиплють, навіть якщо не точно, то це нас "налякає". Це зовсім не так,

– розповів "Брокер".

Зауважте Наші артилеристи в захваті, – Арестович про безглузді дії окупантів біля Херсона

Коротко про російську артилерію