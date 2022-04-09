Російська артилерія обстріляла села в Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирне населення. Так, під артилерійський вогонь потрапили села у Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, окупанти посилили ведення розвідки на Південнобузькому напрямку.

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Також російські загарбники вели артилерійські обстріли. Під вогонь потрапили Мар'янське Дніпропетровської області, Нововоронцовка Херсонської області, Новогригорівка та Шевченкове Миколаївської області.

Продовжують окупанти завдавали ракетних ударів по населених пунктах Одеської області. Прилітають ракети з території Кримського півострова.

Нагадаємо, що зараз у Росії нова тактика. Окупанти готуються до повномасштабного наступу на сході України. Це робиться для того, щоб взяти під абсолютний контроль Донецьку та Луганську області.

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