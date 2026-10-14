На українські міста націлилися "Шахеди", під ударом – Одеса: де ще існує загроза атаки
Російські війська продовжують запускати на Україну нові й нові безпілотники. Через загрозу ворожих атак подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили стежить за ситуацією в українському небі й пише про рух російських БпЛА.
Що відомо про атаку?
Насамперед, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
БпЛА на Кременчук. Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини. БпЛА на Кропивницький та Кривий Ріг. БпЛА на Миколаїв. БпЛА на Кропивницький. Реактивний БпЛА на північ Хмельниччини з Рівненщини. Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину. Реактивний БпЛА на південь Тернопільщини з Хмельниччини. БпЛА на Черкаси та Кривий Ріг. Попередньо, у квартирі на 17-му поверсі, яка найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки, на момент влучання нікого не було. Наразі триває обстеження будинку та фіксація наслідків, на місці працюють усі відповідні служби, – Одеська МВА Реактивний БпЛА на південь від Олевська, курс на Рівненщину. БпЛА на Кропивницький. Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини. БпЛА на Кривий Ріг. БпЛА курсом на Миколаїв з півночі. БпЛА на Полтаву. Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс на захід та південь. Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, курс на захід. Реактивні БпЛА на сході Одещини, курс на північ. Реактивний БпЛА над Вінницею БпЛА в напрямку Дніпра з півночі. Реактивний БпЛА курсом на Вінницю зі сходу. БпЛА на Запоріжжя. БпЛА на Кременчук. Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок. Реактивний БпЛА курсом на Одещину з моря. БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь. БпЛА на Кропивницький. Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини. Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину. Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини. Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід. БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу. БпЛА на Кривий Ріг. КАБи на Харківщину. БпЛА на Кропивницький. Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід. БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.
БпЛА на Кременчук.
Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.
БпЛА на Кропивницький та Кривий Ріг.
БпЛА на Миколаїв.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивний БпЛА на північ Хмельниччини з Рівненщини.
Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.
Реактивний БпЛА на південь Тернопільщини з Хмельниччини.
БпЛА на Черкаси та Кривий Ріг.
Попередньо, у квартирі на 17-му поверсі, яка найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки, на момент влучання нікого не було. Наразі триває обстеження будинку та фіксація наслідків, на місці працюють усі відповідні служби, – Одеська МВА
Реактивний БпЛА на південь від Олевська, курс на Рівненщину.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.
БпЛА на Кривий Ріг.
БпЛА курсом на Миколаїв з півночі.
БпЛА на Полтаву.
Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс на захід та південь.
Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, курс на захід.
Реактивні БпЛА на сході Одещини, курс на північ.
Реактивний БпЛА над Вінницею
БпЛА в напрямку Дніпра з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Вінницю зі сходу.
БпЛА на Запоріжжя.
БпЛА на Кременчук.
Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок.
Реактивний БпЛА курсом на Одещину з моря.
БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини.
Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.
Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини.
Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід.
БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.
БпЛА на Кривий Ріг.
КАБи на Харківщину.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.
БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.