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24 Канал Новини України На українські міста націлилися "Шахеди", під ударом – Одеса: де ще існує загроза атаки
14 жовтня, 23:57
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На українські міста націлилися "Шахеди", під ударом – Одеса: де ще існує загроза атаки

Тетяна Бабич

Російські війська продовжують запускати на Україну нові й нові безпілотники. Через загрозу ворожих атак подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили стежить за ситуацією в українському небі й пише про рух російських БпЛА.

Що відомо про атаку?

Насамперед, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

 

00:03, 15 жовтня

БпЛА на Кременчук.

00:01, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.

23:57, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький та Кривий Ріг.

23:43, 14 жовтня

БпЛА на Миколаїв.

23:40, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

23:38, 14 жовтня

Увечері російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Внаслідок удару пошкоджено фасад, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері. Інформації про постраждалих наразі немає, на місці працюють відповідні служби.


Наслідки атаки на Одещину / ОВА
23:37, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на північ Хмельниччини з Рівненщини.

23:32, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.

Реактивний БпЛА на південь Тернопільщини з Хмельниччини.

23:30, 14 жовтня

БпЛА на Черкаси та Кривий Ріг.

23:27, 14 жовтня

Попередньо, у квартирі на 17-му поверсі, яка найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки, на момент влучання нікого не було. Наразі триває обстеження будинку та фіксація наслідків, на місці працюють усі відповідні служби, – Одеська МВА

 
23:24, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на південь від Олевська, курс на Рівненщину.

23:23, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

23:21, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на південь Хмельниччини з Вінниччини.

БпЛА на Кривий Ріг.

23:18, 14 жовтня

БпЛА курсом на Миколаїв з півночі.

23:15, 14 жовтня

БпЛА на Полтаву.

23:13, 14 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс на захід та південь.

23:10, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, курс на захід.

Реактивні БпЛА на сході Одещини, курс на північ.

23:07, 14 жовтня

Реактивний БпЛА над Вінницею

23:03, 14 жовтня

БпЛА в напрямку Дніпра з півночі.

22:59, 14 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Вінницю зі сходу.

22:57, 14 жовтня

БпЛА на Запоріжжя.

22:56, 14 жовтня

БпЛА на Кременчук.

22:50, 14 жовтня

Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок.
 

22:49, 14 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Одещину з моря.

22:45, 14 жовтня

БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь.

22:43, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

22:41, 14 жовтня

Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини.

Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.

22:37, 14 жовтня

Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини.

22:29, 14 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід.

22:12, 14 жовтня

БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.

22:09, 14 жовтня

БпЛА на Кривий Ріг.

22:05, 14 жовтня

КАБи на Харківщину.

22:05, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

22:04, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.

03:05, 14 жовтня

БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.

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