Російська атака досі триває: скільки "Шахедів" вже збили оборонці неба
Джерело:Повітряні сили
У ніч на 13 вересня окупанти запустили на Україну "Шахеди". Ворожа атака триває досі. По російських дронах працює ППО.
Станом на 09:00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Дивіться також Вночі росіяни атакували Одесу: в ОВА розповіли про наслідки удару
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили 13 вересня
У ніч на 13 вересня ворог атакував 26 ударними БпЛА типу "Shahed". Райони пусків – Приморсько-Ахтарськ у Росії, та мис Чауда в окупованому Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА,
– заявили Повітряні сили.
Додали, що "Шахеди" збили в межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.
Читайте також Вночі росіяни атакували Миколаїв: уламки "Шахеда" впали на підприємство