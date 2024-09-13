Російська атака досі триває: скільки "Шахедів" вже збили оборонці неба

У ніч на 13 вересня окупанти запустили на Україну "Шахеди". Ворожа атака триває досі. По російських дронах працює ППО.

Станом на 09:00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили 13 вересня

У ніч на 13 вересня ворог атакував 26 ударними БпЛА типу "Shahed". Райони пусків – Приморсько-Ахтарськ у Росії, та мис Чауда в окупованому Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА,

– заявили Повітряні сили.

Додали, що "Шахеди" збили в межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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Скільки "Шахедів" збили 13 вересня / Інфографіка Повітряних сил