11 листопада, 22:50
Оновлено - 22:51, 11 листопада
Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека
В ніч на 12 листопада Росія запустила на Україну ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили слідкують за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.
Де зараз загроза?
Де зараз небезпека: дивіться карту
Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо. Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни. Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід. Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
23:15, 11 листопада
23:00, 11 листопада
22:55, 11 листопада
22:39, 11 листопада
Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо.
Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни.
Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.