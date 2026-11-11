Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека

В ніч на 12 листопада Росія запустила на Україну ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили слідкують за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше. Де зараз загроза? Де зараз небезпека: дивіться карту 23:15, 11 листопада Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо. 23:00, 11 листопада Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни. 22:55, 11 листопада Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід. 22:39, 11 листопада Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.