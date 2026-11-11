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24 Канал Новини України Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека
11 листопада, 22:50
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Оновлено - 22:51, 11 листопада

Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека

Данило Жоров

В ніч на 12 листопада Росія запустила на Україну ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили слідкують за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.

Де зараз загроза?

 

 

Де зараз небезпека: дивіться карту

23:15, 11 листопада

Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо.

23:00, 11 листопада

Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни.

22:55, 11 листопада

Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід. 

22:39, 11 листопада

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

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