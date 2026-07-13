"Російське керівництво зійшло з розуму через війну": Зеленський відреагував на нічну атаку

Росія 13 липня продовжила спроби знищити цивільну інфраструктуру України. Володимир Зеленський прокоментував наслідки ворожих ударів.

Президент наголосив на важливості посилення захисту українського неба. Про це він розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Російські удари призвели до руйнувань у кількох областях. Глава держави емоційно відреагував на обстріли 13 липня й наголосив на тому, що цілями своїх атак ворог обирає цивільні обʼєкти. Він зазначив, що росіяни атакували:

пасажирські автобуси в Одесі;

житлові будинки в Запоріжжі;

лікарню на Харківщині.

Президент підкреслив, що кожен наступний день війни проти мирного населення лише доводить правильність підтримки України з оборонної, політичної та людської точок зору. Він підкреслив необхідність передачі Україні більшої кількості систем ППО.

Російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати її,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що тиск на Росію має спрацювати. Він сказав, що елементами такого тиску мають стати: нові санкції, пакети підтримки для України та нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA.

Зеленський пообіцяв, що найближчим часом проведе зустрічі та перемовини, які посилять захист країни. Також він подякував усім, хто допомагає Україні вистояти у війні.

Наслідки російських ударів:

Що відомо про російську атаку?

Увечері 12 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Станом на ранок 13 липня стало відомо, що загинули дві людини та 11 постраждали.

Зранку 13 липня Росія продовжила тероризувати Україну своїми дронами. На Одещині відомо про 51-річного постраждалого.