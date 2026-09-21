Росія атакувала Лозову: під прицілом опинилась УЗ та житлові будинки

У понеділок, 21 вересня, Росія била по цивільній інфраструктурі Харківщини. Країна-агресорка завдала удару по залізничній станції та житлових будинках.

Відомо про постраждалих та загиблу. Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Що відомо про російський обстріл?

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста. В ніч на 21 вересня ворог завдав удару по житлових будинках у місті Лозова у Харківській області.

За даними слідства, окупанти атакували місто 5 безпілотниками, попередньо типу "Герань". Унаслідок обстрілу є одна загибла. Ще дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік зазнав поранення. Правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини росіян.

Також ворог завдав удару по залізничній станції у місті.

Комфорт, піклування, дитячий сміх – приносимо це в наші вокзали, а ворог із цим люто бореться. Бо їхня релігія – смерть, руїна, сльози,

– заявив Перцовський.

Він зазначив, що всі люди, що були на станції, перебували в укриттях в момент удару. Також Перцовський показав фото об'єкта 1,5 місяця тому, де можна побачити щасливих дітей, та кадри з наслідками обстрілу.

Залізнична станція до та після російського обстрілу: Фото УЗ

Уночі 21 вересня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговий центр та один із корпусів вищого навчального закладу. Відомо про постраждалих.