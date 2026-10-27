У Києві з-під завалів врятували травмованого песика

Вночі 27 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Надзвичайникам вдалось врятувати з-під завалів будинку маленького травмованого песика.

Згодом рятувальники знайшли ще одного собаку. Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про врятованих тваринок?

Росія завдала балістичного удару по Києву в ніч проти 27 жовтня. Рятувальники знайшли пораненого собаку, який вижив під уламками, однак його господарка під час обстрілу загинула. Вогнеборці разом із поліцейськими надали пораненому чотирилапому першу допомогу та терміново доставили його до найближчої ветеринарної клініки.

Поруч із місцем руйнування біля паркану надзвичайники виявили ще одного пораненого собаку. Тварина тихо лежала й чекала на свого власника, який також був убитий під час ворожої атаки.

Ввечері 26 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Під ударом опинилися територія одного з університетів, парк і місцевість поблизу станції метро та житлових будинків. Відомо про загиблих і поранених.