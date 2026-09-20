Російська атака на Київщину: пошкоджені підприємства, склади та автівки

Російські безпілотники завдали ударів по кількох районах Київщини. Ціллю країни-агресорки стали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Інформації про постраждалих немає. Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки?

Російські безпілотники завдали ударів по Київській області, у неділю, 20 вересня, спричинивши пожежі та руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі підприємств, складські приміщення та приватний транспорт. Як повідомив Ткаченко, руйнування фіксують у трьох районах області.

У Бучанському районі після падіння уламків дрона зайнявся автомобіль. Пожежники, які оперативно прибули на місце події, вже ліквідували загоряння.

Водночас у Бориспільському районі ворожа атака призвела до пожежі на складських приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати вогонь. Також на території приватного домоволодіння пошкоджені навіс та автомобіль.

Наслідки обстрілу зафіксували також у Фастівському районі. Там внаслідок ударів пошкоджено будівлі місцевого підприємства, а також кілька припаркованих автомобілів.

За попередньою інформацією екстрених служб, унаслідок чергового обстрілу ніхто з жителів регіону не постраждав. Усі профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки на місцях подій.

Нагадаємо, що у неділю, 20 вересня, російські війська також завдали удару по житловому сектору на Одещині за допомогою реактивного безпілотника. Через вороже влучання одразу в кількох приватних будинках спалахнула пожежа.