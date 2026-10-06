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24 Канал Новини України Росія вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці в Сумах: є поранені
6 жовтня, 11:55
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Оновлено - 12:04, 6 жовтня

Росія вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці в Сумах: є поранені

Данило Жоров

Росія продовжує тероризувати українські міста. Країна-агресорка завдала удару по житловому будинку безпілотником.

Внаслідок атаки відомо про постраждалих. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про російський удар?

Росія вранці 6 жовтня завдала удару по багатоповерхівці у "спальному" масиві Зарічного району міста між 3 та 4 поверхами житлового будинку. Постраждали двоє людей. 

Один із поранених – 16-річний хлопець, він отримав легкі ушкодження. Медики надають йому необхідну допомогу. Також постраждала жінка – їй надали допомогу на місці. 

Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру, 
– підкреслив Григоров.

Також окупанти пошкодили вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті, тож ніхто з них не постраждав. Також пошкоджені автомобілі. 


Наслідки ворожого обстрілу / Сумська ОВА

Того ж дня Росія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.

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