Росія вдарила реактивним дроном по багатоповерхівці в Сумах: є поранені
Росія продовжує тероризувати українські міста. Країна-агресорка завдала удару по житловому будинку безпілотником.
Внаслідок атаки відомо про постраждалих. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Що відомо про російський удар?
Росія вранці 6 жовтня завдала удару по багатоповерхівці у "спальному" масиві Зарічного району міста між 3 та 4 поверхами житлового будинку. Постраждали двоє людей.
Один із поранених – 16-річний хлопець, він отримав легкі ушкодження. Медики надають йому необхідну допомогу. Також постраждала жінка – їй надали допомогу на місці.
Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру,
– підкреслив Григоров.
Також окупанти пошкодили вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті, тож ніхто з них не постраждав. Також пошкоджені автомобілі.
Наслідки ворожого обстрілу / Сумська ОВА
Того ж дня Росія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.