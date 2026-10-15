Росія запускає по Україні "Шахеди": тривога вже у Києві
У четвер, 15 жовтня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух цілей. 24 Канал зібрав усе головне в одному місці.
Де зараз загроза?
Росія запустила по Україні безпілотники. До відбою тривоги у вашому районі перебувайте в укритті!
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Де зараз тривога: дивіться карту
Волинська область - реактивні БпЛА на Ковель та Луцьк. Київ: реактивний БпЛА на Лісовий масив Київ: реактивний БпЛА на Печерськ. Київ: реактивний БпЛА на Позняки. Волинська область - БпЛА на Маневичі, Колки Реактивний БпЛА на Хмельниччині курсом на Дунаївці. Київ: реактивні БпЛА над містом. Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто. Київ: реактивний БпЛА на Шулявку. Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку. Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі. Реактивний БпЛА на Вінничині, курс Томашпіль. Київщина: реактивний БпЛА на Боярку Реактивний БпЛА через Черкащину курсом на Київщину (Переяслав). Вінничина: реактивні БпЛА курсом на Вендичани та Піщанка. Реактивний БпЛА на Київщині в напрямку Броварів/Бориспілю. Волинь: реактивні БпЛА з півночі та півдня на область з Рівненщини. Реактивний БпЛА на Вінничині в напрямку Крижопіля. Харків:БпЛА в напрямку міста. Реактивний БпЛА на на півночі Рівненщини в напрямку Сарн. Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Синельникове Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста. Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний. Реактивний БпЛА на Вінничині, курс на Хмельниччину (Деражня). Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси. Реактивний БпЛА на Полтавщині, повз Кобеляки в західному напрямку. Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний. Чернігівщина: реактивні БпЛА вздовж кордону з Білоруссю та повз Чернігів в напрямку Київщини. Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Томашполя. Одещина: реактивний БпЛА повз Подільськ та Балту в напрямку Вінничини. Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю. Реактивний БпЛА на Одещині, курс північно-західний.
Волинська область - реактивні БпЛА на Ковель та Луцьк.
Київ: реактивний БпЛА на Лісовий масив
Київ: реактивний БпЛА на Печерськ.
Київ: реактивний БпЛА на Позняки.
Волинська область - БпЛА на Маневичі, Колки
Реактивний БпЛА на Хмельниччині курсом на Дунаївці.
Київ: реактивні БпЛА над містом.
Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто.
Київ: реактивний БпЛА на Шулявку.
Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.
Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі.
Реактивний БпЛА на Вінничині, курс Томашпіль.
Київщина: реактивний БпЛА на Боярку
Реактивний БпЛА через Черкащину курсом на Київщину (Переяслав).
Вінничина: реактивні БпЛА курсом на Вендичани та Піщанка.
Реактивний БпЛА на Київщині в напрямку Броварів/Бориспілю.
Волинь: реактивні БпЛА з півночі та півдня на область з Рівненщини.
Реактивний БпЛА на Вінничині в напрямку Крижопіля.
Харків:БпЛА в напрямку міста.
Реактивний БпЛА на на півночі Рівненщини в напрямку Сарн.
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Синельникове
Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний.
Реактивний БпЛА на Вінничині, курс на Хмельниччину (Деражня).
Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.
Реактивний БпЛА на Полтавщині, повз Кобеляки в західному напрямку.
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.
Чернігівщина: реактивні БпЛА вздовж кордону з Білоруссю та повз Чернігів в напрямку Київщини.
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Томашполя.
Одещина: реактивний БпЛА повз Подільськ та Балту в напрямку Вінничини.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.
Реактивний БпЛА на Одещині, курс північно-західний.