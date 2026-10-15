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24 Канал Новини України Росія запускає по Україні "Шахеди": тривога вже у Києві
15 жовтня, 19:24
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Оновлено - 19:25, 15 жовтня

Росія запускає по Україні "Шахеди": тривога вже у Києві

Данило Жоров

У четвер, 15 жовтня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух цілей. 24 Канал зібрав усе головне в одному місці. 

Де зараз загроза?

Росія запустила по Україні безпілотники. До відбою тривоги у вашому районі перебувайте в укритті!

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз тривога: дивіться карту

 

 

19:51, 15 жовтня

Волинська область - реактивні БпЛА на Ковель та Луцьк.

 Київ: реактивний БпЛА на Лісовий масив

19:46, 15 жовтня

Київ: реактивний БпЛА на Печерськ.

Київ: реактивний БпЛА на Позняки. 

Волинська область - БпЛА на Маневичі, Колки

19:40, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Хмельниччині курсом на Дунаївці.

Київ: реактивні БпЛА над містом.

19:34, 15 жовтня

Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто.

Київ: реактивний БпЛА на Шулявку.

Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.

Луцьк: реактивний БпЛА курсом на місто з півночі.

Реактивний БпЛА на Вінничині, курс Томашпіль.

Київщина: реактивний БпЛА на Боярку

19:27, 15 жовтня

Реактивний БпЛА через Черкащину курсом на Київщину (Переяслав). 

Вінничина: реактивні БпЛА курсом на Вендичани та Піщанка. 

Реактивний БпЛА на Київщині в напрямку Броварів/Бориспілю. 

Волинь: реактивні БпЛА з півночі та півдня на область з Рівненщини.

19:20, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінничині в напрямку Крижопіля. 

Харків:БпЛА в напрямку міста. 

Реактивний БпЛА на на півночі Рівненщини в напрямку Сарн. 

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Синельникове

19:04, 15 жовтня

Хмельницький: реактивний БпЛА в напрямку міста.

19:00, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний. 

Реактивний БпЛА на Вінничині, курс на Хмельниччину (Деражня). 

Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси. 

Реактивний БпЛА на Полтавщині, повз Кобеляки в західному напрямку.

18:45, 15 жовтня

 Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.

18:41, 15 жовтня

Чернігівщина: реактивні БпЛА вздовж кордону з Білоруссю та повз Чернігів в напрямку Київщини. 

Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Томашполя.

18:32, 15 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА повз Подільськ та Балту в напрямку Вінничини. 

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.

18:18, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Одещині, курс північно-західний.

 

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