Росія запускає по Україні "Шахеди": тривога вже у Києві

У четвер, 15 жовтня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух цілей. 24 Канал зібрав усе головне в одному місці.

Де зараз загроза?

Росія запустила по Україні безпілотники. До відбою тривоги у вашому районі перебувайте в укритті!

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Де зараз тривога: дивіться карту