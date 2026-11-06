Росія тероризує Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

У ніч на 7 листопада Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал повідомляє все найголовніше.

Де летять дрони?

Де зараз тривога: дивіться карту

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