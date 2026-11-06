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24 Канал Новини України Росія тероризує Україну БпЛА: в Києві оголосили тривогу
6 листопада, 20:45
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Оновлено - 20:48, 6 листопада

Росія тероризує Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

Данило Жоров

У ніч на 7 листопада Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал повідомляє все найголовніше. 

Де летять дрони?

 

 

Де зараз тривога: дивіться карту

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21:14, 06 листопада

Нові реактивні БпЛА залітають на північ Чернігівщини з Брянщини. 

Волинь: БпЛА курсом на Колки/Рожище.

20:50, 06 листопада

Група реактивних БпЛА курсом на Житомир за півночі. БпЛА на Харків з півночі. 

 

 

20:37, 06 листопада

 Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine:  Реактивні БпЛА з Черкащини курсом на південь Київщини.

20:22, 06 листопада

Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Шполу.

20:18, 06 листопада

КАБи на Запоріжжя.

20:16, 06 листопада

Реактивні БпЛА через Чернігівщину - курсом на Київщину. 

Реактивний БпЛА через Ірпінь курсом на Київ.

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