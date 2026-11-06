Росія тероризує Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу
У ніч на 7 листопада Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал повідомляє все найголовніше.
Де летять дрони?
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Нові реактивні БпЛА залітають на північ Чернігівщини з Брянщини. Волинь: БпЛА курсом на Колки/Рожище. Група реактивних БпЛА курсом на Житомир за півночі. БпЛА на Харків з півночі. Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивні БпЛА з Черкащини курсом на південь Київщини. Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Шполу. КАБи на Запоріжжя. Реактивні БпЛА через Чернігівщину - курсом на Київщину. Реактивний БпЛА через Ірпінь курсом на Київ.
Нові реактивні БпЛА залітають на північ Чернігівщини з Брянщини.
Волинь: БпЛА курсом на Колки/Рожище.
Група реактивних БпЛА курсом на Житомир за півночі. БпЛА на Харків з півночі.
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивні БпЛА з Черкащини курсом на південь Київщини.
Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Шполу.
КАБи на Запоріжжя.
Реактивні БпЛА через Чернігівщину - курсом на Київщину.
Реактивний БпЛА через Ірпінь курсом на Київ.