Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

19:35, 02 листопада

Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!