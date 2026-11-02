Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу
Росія запустила по Україні ударні безпілотники в ніч проти 3 листопада. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше в одному місці.
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КАБи на Дніпропетровщину. КАБи на Донеччину. КАБи на Запоріжжя Реактивний БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень. Ударний БпЛА з Київщини на Вінниччину (Оратів). Вінниччина: реактивний БпЛА з Одещини в напрямку Піщанки. Черкаси: БпЛА на місто. Ударні БпЛА на Лубни (Полтавщина). КАБи на Запорізьку область. Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Реактивний БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини Херсон: реактивний БпЛА на місто. Реактивні БпЛА на Лубни (Полтавщина). Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку. Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
КАБи на Дніпропетровщину.
КАБи на Донеччину.
КАБи на Запоріжжя
Реактивний БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень.
Ударний БпЛА з Київщини на Вінниччину (Оратів).
Вінниччина: реактивний БпЛА з Одещини в напрямку Піщанки.
Черкаси: БпЛА на місто.
Ударні БпЛА на Лубни (Полтавщина).
КАБи на Запорізьку область.
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Реактивний БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини
Херсон: реактивний БпЛА на місто.
Реактивні БпЛА на Лубни (Полтавщина).
Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.
Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!