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24 Канал Новини України Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу
2 листопада, 21:00
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Оновлено - 21:14, 2 листопада

Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

Данило Жоров

Росія запустила по Україні ударні безпілотники в ніч проти 3 листопада. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше в одному місці.

Де летять дрони?

Де зараз загроза: дивіться карту

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

 

 

22:25, 02 листопада

КАБи на Дніпропетровщину.

21:17, 02 листопада

КАБи на Донеччину.

21:10, 02 листопада

КАБи на Запоріжжя

21:04, 02 листопада

Реактивний БпЛА на Житомирщині курсом на Коростень. 

Ударний БпЛА з Київщини на Вінниччину (Оратів).

20:41, 02 листопада

Вінниччина: реактивний БпЛА з Одещини в напрямку Піщанки.

Черкаси: БпЛА на місто.

Ударні БпЛА на Лубни (Полтавщина).

20:28, 02 листопада

КАБи на Запорізьку область.

20:22, 02 листопада

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! 

Реактивний БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини

20:01, 02 листопада

Херсон: реактивний БпЛА на місто.

Реактивні БпЛА на Лубни (Полтавщина).

19:49, 02 листопада

Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.

19:35, 02 листопада

Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". 

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! 

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