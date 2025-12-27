Автівку відкинуло за кількадесят метрів: наслідки жахливого удару КАБами по жвавій трасі Харкова

Росія завдала удару по одній із найжвавіших вулиць Харкова в момент активного руху транспорту. Наслідки вибуху зафіксували просто на міській трасі, а пошкодження отримали житлові будинки та інфраструктура поруч.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу повідомила, що атака мала смертельні наслідки й зачепила цивільну забудову та транспортну ділянку. За її словами, вибухова хвиля була настільки потужною, що її відчули далеко від місця влучання.

Перші наслідки удару по Харкову

Кореспондентка розповіла, що атака сталася близько 16 години, коли люди поверталися додому, а трафік був щільним. Вона пояснила, що вирва на місці влучання виглядала відносно невеликою, однак ударна хвиля виявилася значно сильнішою, ніж могло здатися з першого погляду. Саме через це трагедія сталася безпосередньо на проїжджій частині.

Сила вибухової хвилі дуже потужна. Автівку відкинуло на сусідню смугу руху за кількадесят метрів, там вона загорілася і, на жаль, водій загинув,

– повідомила Черненко.

Вона уточнила, що другою жертвою став чоловік, який перебував у припаркованому автомобілі неподалік. За її словами, він працював на станції технічного обслуговування, а в момент вибуху знаходився у своєму авто. Черненко наголосила, що удар припав по цивільній зоні, де в цей час було багато людей і транспорту.

Ще одна жертва перебувала в машині, яка була припаркована. Це працівник СТО,

– сказала кореспондентка.

Пошкодження отримали цивільні об'єкти вздовж вулиці та прилеглі території. Вона підкреслила, що ця ділянка поєднує проїжджу частину й житловий сектор, тому наслідки відчули і водії, і мешканці навколишніх будинків.

Що відомо про тип боєприпасу і масштаби ураження?

За попередніми даними удару по вулиці завдали з території Бєлгородської області. Ще дві керовані авіабомби впали на околицях Харкова й там обійшлося без руйнувань.

Били з Бєлгородської області авіаційною бомбою УМПБ-5. Це модифікована бомба, яка пролітає більшу відстань, ніж попередні,

– повідомила Черненко.

Внаслідок атаки постраждали ще восьмеро людей, серед них дев'ятимісячна дитина та 73-річна жінка. За її словами, всі постраждалі були в легкому стані, а частині допомогу надали на місці. Станом на зараз у лікарнях Харкова не залишилося госпіталізованих через цей удар.

Після удару по Клочківській обласна влада повідомила, що керована авіабомба влучила просто в дорожнє покриття на одній із ключових цивільних артерій Харкова.

Очевидиця, яка була неподалік, розповіла, що в момент вибуху гуляла з собакою і бачила, як повз пролетіли уламки. Вона сказала, що спершу подумала, ніби небезпека минула, але коли підійшла ближче, побачила масштаб руйнувань. За її словами, постраждали щонайменше кілька будинків у районі влучання.

Черненко також повідомила, що в місті тривають відновлювальні роботи. Зашивають вибиті вікна, перевіряють дахи, ремонтують дорожнє покриття та контактні мережі трамваїв. На місці працює мобільний ЦНАП, де мешканці можуть зафіксувати пошкодження й отримати юридичну допомогу.

Що відомо про наслідки атак за добу в регіоні?

Анна Черненко зазначила, що удар по Харкову не був єдиним за цю добу. За її словами, обстріли фіксували й в інших населених пунктах області, де також є загиблі та постраждалі серед цивільних. Загалом за добу через російські атаки в регіоні загинули четверо людей.

Вона додала, що в Харкові та області до медиків звернулися майже десятеро людей із пораненнями або наслідками вибухів. Частині допомогу надали на місці, інших доставляли до лікарень. Дані продовжують уточнювати, а служби й надалі фіксують наслідки обстрілів.

Що відомо про наслідки атак по Харкову та області: