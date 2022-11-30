Росія активно збільшує авіацію на аеродромі Енгельс: у ГУР розповіли, чи є привід для хвилювань

У Росії збільшилась кількість російської військової авіації. Це помітили на аеродромі Енгельс у Саратовській області.

На це вже відреагували в українській розвідці. Чи треба хвилюватись через збільшення кількості військової авіації – розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

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Що у розвідці думають про збільшення російської авіації

Українська розвідка не бачить "надзвичайної події" у збільшенні кількості військової авіації на аеродромі Енгельс у Саратовській області. За словами Скібіцького, це повернення з авіаційної бази Дягілево декількох бомбардувальників, які були переміщені туди після відповідних заходів Росії по розосередженню авіації.

Але ми контролюємо, скільки носіїв там знаходиться, у якому вони стані та їхню готовність до виконання завдань,

– наголосив представник ГУР МО України.

Чому Росія не завдала анонсованого ракетного удару

За словами Скібіцького, перша причина – здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. Друга – вивчаються ті райони й цілі, по яких ще буде завдано удару. І третя – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, якою може бути наступна атака ворога. За його словами, росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.

А Олег Жданов повідомляв, що у Росії все ще залишається дуже багато ракет.

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